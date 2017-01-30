Anayasa mahkemesi seçimleri dünyadaki benzerleriyle karşılaştırıldı

Muhalefetin “Cumhurbaşkanı yargıya tek başına şekillendirecek. Seçtiği üyeler Cumhurbaşkanını yargılamaz” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimlerinin dünyadaki uygulamalardan daha ileri noktada olduğu görülüyor.

TÜRKİYE: Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. TBMM; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden gizli oylamayla seçecek. Cumhurbaşkanı ise; 3 üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi YÖK’ün kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden seçeçek. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi yöneticiler, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçip mahkemeye gönderecek.

DİĞER ÜLKELER…

İNGİLTERE: Bir başkan, bir başkan vekili ve 10 üyeden oluşuyor. Yasama ve yürütmenin anayasal denetimi bu mahkeme tarafından yapılıyor, mahkeme hukuki fikir beyan etme yetkisine sahip.

ALMANYA: Anayasa Mahkemesi federal yargıç ve üyelerden oluşuyor; üyelerin yarısı Federal Meclis, diğer yarısı da Federal Konsey tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının atanma, görevden alma, emekliye ayrılma işlemlerini gerçekleştiriyor.

FRANSA:Anayasa Konseyi 9 üyeden oluşuyor. Üyelerden üçü cumhurbaşkanı, üçü Millet Meclisi Başkanı, üçü de Senato Başkanı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanı Konseyin doğal üyesi.

İSVEÇ:Yargı sisteminde Anayasa mahkemesi bulunmuyor. Yasalara karşı dava açılamıyor. Tasarılar Parlamentoya sunulmadan önce Yüksek Hakem Heyeti tarafından inceleniyor.

ABD: Yüksek Mahkemenin 9 üyesi de başkan tarafından tayin ediliyor. Ancak Senatonun onayı gerekiyor.

MEKSİKA: 11 Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme üyeleri, Senatonun üçte iki oyuyla devlet başkanı tarafından seçilen adayları onaylamasını takiben atanıyorlar.

BREZİLYA: 11 Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme üyeleri başkan tarafından Senatonun onayı ile atanıyor.

ARJANTİN: Yüksek Mahkeme yargıçlarının atamasını devlet başkanı yapıyor, ancak bunun için Senatonun üçte ikisinin oyu gerekiyor.

G. KORE: 9 yargıçtan oluşuyor. Başkan atıyor.