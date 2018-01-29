AP’ye rağmen Burseya düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın başarı ile devam ettiğini, Burseya Dağı’nın Mehmetçik tarafından alındığını belirterek, “Hamdolsun Burseya Dağı’nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar, onlara rağmen bitirdiler. AP’ye rağmen bitirdiler” dedi. Partisinin Çorum ve Amasya 6. Olağan Kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı’na karşı yürütülen kampanyalara sert tepki gösterdi. ‘Savaşa Hayır’ adı altında imza toplayanlara seslenen Erdoğan, “İnanın bunlar aydın falan değil, bunlar mankurt sürüsüdür. Bunlar zihinlerini ve imkanlarını, ideolojilerini karşıtlığı üzerine oturttukları, bunu da adeta varlık sebepleri gibi gösterdikleri emperyalizmin emire vermiş uşaklardır” diye konuştu.

İDLİB İLE DEVAM EDECEK

Afrin’de devam eden mücadelenin İdlib ile devam edeceğini açıklayan Erdoğan, “Bunlar zannediyor ki Türk’ün evladı bu teröristler ve alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki PKK, DEAŞ, PYD, YPG yıldırır. Ne oldu. 484, bu daha iyi günlerİ... Sınırlarımızı taciz edenler bedellerini ağır ödeyecekler. Afrin’de devam eden mücadele İdlib ile sürecek. Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdur ve mazlumlar var. Hepsi yalvarıyor Mehmetçik ne zaman geliyor diyor. Azez’dekiler; ‘Mehmetçik geldi, Azez huzura kavuştu’ diyor. Elbab kavuştuğu gibi. Oraların da inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİK

Terör örgütlerinin inine girildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böldürmeyceğiz. Çıkmışlar şuraya böyle böleceğiz burayı böleceğiz. Böyle bir şey yaparsanız Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde tank olduk. F-16 olduk bitirdik. İnlerine girdik. İnlerine” diye konuştu.

FETÖ terör örgütüne de yüklenen Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Nereden çıktı paralel devlet. Terbiyesize bak. Ne işin var senin Pensilvanya’da. Bunun paralel devleti Pensilvanya’da. Orada kurmuş. 400 dönüm arazi vermişler orada işleri hallediyor. Nereye kaçarsanız kaçın arkanızdayız, kovalıyoruz sizi” dedi. Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, “İçinizde FETÖ’cüler varsa yetkili mercilere, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bunlar ümmeti böldüler. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargıya bildirin. Bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı. Tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman’ın duasını kabul eder” şeklinde konuştu.

GEREKİRSE GİDERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi 251 kişinin şehit olduğunu, şimdi de Afrin’de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse Özgür Suriye Ordusu olmak üzere şehitlerin bulunduğunu vurguldı. Salondakilerin, “Reis bizi Afrin’e götür” sloganlarının atılması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “İnşallah Afrin için komuta merkezine gittim, ziyaret ettim. ‘İhtiyacımız var’ dendiği zaman önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber geleceksiniz” diyerek cevap verdi. Terörü bitirdikçe, terör örgütü en büyük zayiatları verdikçe birilerinin hemen rahatsız olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin, başına musallat edilmiş en büyük engeli ortadan kaldırması, hem ülkemiz içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. FETÖ’cülerin, bölücü terör örgüt sempatizanlarının, DEAŞ’lı canilerin ve tescilli Türkiye düşmanlarının, terörün kökünü kazımamızdan endişeye kapılması elbette doğaldır. İkbalini Türkiye’nin tökezlemesine bağlayanların, kirli planları boşa çıkanların da operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması normaldir. Sırtımızı YPG’ye PYD’ye dayadık’ diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz.”

ONLARA RAĞMEN BİTİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya’da yaptığı konuşmada da Zeytin Dalı Harekatı’na değinerek, “Bugün güzel şeyler var yine. Bugün 9. gün. Mehmet’imiz Afrin’e doğru yürüyor. Hamdolsun Burseya Dağı’nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar, onlara rağmen bitirdiler. AP’ye rağmen bitirdiler. AP’de bazı kendini bilmezler benim askerime ‘işgal kuvveti’ diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın. Afrika’da neler yaptınız bir bakın. Mazlum ve mağdurların bütün varlıklarını nasıl sömürdünüz bir bakın. Daha size söyleyeceğimiz çok şeyler var, onları da söyleyeceğiz. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var, merhamet var, biz bununla büyüdük, bununla yürüdük” diye konuştu.