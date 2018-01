AP’ye rağmen Burseya düştü

484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İlk olalarak AK Parti Çorum İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Spor Salonu önünde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen binlerce vatandaşa seslendi. Afrin operasyonunda 9’uncu güne girildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kaç kişi etkisiz hale getirildi biliyor musunuz? 484” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘üretilmiş silahımız yok’ gafına da değinen Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat, bu ülkede, bu hükümet, bu devlet ne yapıyor farkında değil. Şu obüsler, şu fırtınalar var ya onlar bu ülkede yapılıyor. Artık İHA’sını ve SİHA’sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola dolaştıkların biliyor da sen bilemiyorsun” dedi.

130 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Erdoğan, bu yolda kararlı olduklarını yineleyerek şöyle devam etti: “Bizim sözümüz var, bu işi başaracağız. Zira biz Afrin’e zevk için gitmedik. Şu anda 3,5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde ve El Rai, Cerablus, El-Bab. 2 bin kilometrekarelik bu alanı şu anda biz kontrol ediyoruz. Ne kadar döndü geri? Bu sabah aldığım rakam, 130 bin mülteci geri döndü, dönüyorlar. İnşallah bu Afrin de halledildiği zaman, Afrin’e de dönmeye başlayacaklar. İdlib’e de dönmeye başlayacaklar. Kim dönecek buralara? Oraların sahipleri dönecek. Bizim gözümüz yok bu topraklarda, öyle bir derdimiz yok. Biz, Batı’nın herhangi bir ülkesi değiliz. Biz Türk’üz ve Türkiye’yiz. Bu yolculuğa da böyle çıktık, böyle gidiyoruz.”

ÇORUM VE AMASYA’YA MÜJDE

Erdoğan, Çorum’da 15 adet sulama projeleriyle 146 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirterek, “Sulama birliklerini de kaldırıyoruz, bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle, çalışmalar yapılıyor bu işi belediyeler vasıtasıyla çözmenin yoluna gideceğiz. Zira sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı ve çok ciddi bedeller ödettiler” diye konuştu. Koçhisar Barajı ile 118 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını, Obruk Barajı ve HES’iyle de 70 bin dekar araziyi suyla buluşturacaklarına dikkati çekti. Amasya’ya da müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Samsun, Amasya, Çorum, Ankara hızlı tren hattının proje ihalesi yapıldı, inşallah yakında inşasına başlanacak. Yerköy-Aksaray hattının açılmasıyla Samsun’da Karadeniz’den başlayıp mersin Limanı’na, Akdeniz’e kadar uzanacak demiryolu projesinin önemli duraklarından birisi de Amasya olacak. 224 bin kişiye hizmet veren Merzifon Havalimanı şehrimizin ve çevre illerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum ve Amasya'da, kongrelerin yapılacağı kapalı spor salonlarına girmeden önce, dışarıda toplanan onbinlere hitap etti.

AYDIN DEĞİL MANKURT SÜRÜSÜ

Suriye’de terör örgütü ile yapılan mücadeleyi birilerinin karalamaya çalıştığını belirten Erdoğan, “Birileri ‘savaşa hayır’ diyerek bildiri yayınlıyor, sağda solda konuşuyor, mesaj atıyorlar. Bir takım sözde meslek kuruluşları ve maalesef bu ülkenin ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin mensupları her zamanki gibi o ihanetin en önündeler. Peki, bu zatlar terör örgütü Suriye’de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı yurdundan ederken neredeydiler? Bu zatların aklına terör örgütüne 5 bin TIR, 2 bin uçak silah verilirken ‘savaşa hayır’ demek hiç mi akıllarına gelmedi? Kilis’e, Reyhanlı’ya, Şanlıurfa’nın ilçelerine döşün roketler, bombalar her halde gül niyetine atılmadı” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

SESLERİNİ DUYDUNUZ MU?

“Bizin vatandaşlarımız, askerimiz, bizim polisimiz ve vatandaşımız ölürken, Aybike öğretmenim şehit olurken, Necmettin öğretmenim şehit olurken bunların sesini hiç duydunuz mu? Benim kaymakamlarım şehit olurken duydunuz mu? Bu kişiler iş teröristlere gelince nasıl oluyor da bir anda ortalığa dökülüyorlar. Şimdi çıkmış bu sözde Tabipler Birliği ‘savaşa hayır’ diyor. Ne tabibi, senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör, senin her yerin profesör olsa ne yazar. İçimizdeki profesörleri tenzih ederim. Yüz binlerce Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimiz terör örgütlerinin zulmünden kaçıp ülkemize sığındıklarında bunların en küçük bir üzüntü beyanı, yardım çağrısı yaptıklarını duyan var mı? Bunların Suriye’de ve Irak’ta köyleri, şehirleri terör örgütü tarafından yağmalanan, gasp edilen insanlar için kıllarını kıpırdattıklarını gören var mı? İnanın bunlar aydın falan değil, bunlar mankurt sürüsüdür. Bunlar zihinlerini ve imkanlarını, ideolojilerini karşıtlığı üzerine oturttukları, bunu da adeta varlık sebepleri gibi gösterdikleri emperyalizmin emire vermiş uşaklardır.“

TOPUNUZA ‘HAYIR’ DİYORUZ

“Ömründe gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten masum, mazlum tekbir Kürt’ün, tek bir Arap’ın Türkmen’in, Afrikalının, Asyalının başını okşamamış, elini okşamamış bu güruhun ‘savaşa hayır’ narası ruhlarındaki ihanetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bunlar ‘savaşa hayır’ diyerek aslında ‘zulme evet’ diyorlar. Aslında masumların canının, malının, ırzının tasallutuna ‘evet’ diyorlar. Aslında bölgenin terör örgütü eli ile işgaline ‘evet’ diyorlar. Asıl kirlilik budur, asıl ‘hayır’ denmesi gereken onursuz duruş budur. Amasya’dan Türk milleti adına bu güruha, ‘topunuza da hayır’ diyoruz.”