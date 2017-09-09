Arakan soykırımı için soruşturma açılabilir

Uluslar arası hukuk alanında uzmanlığı bulunan emekli Askeri Yargıtay Üyesi Yasin Aslan, Arakan’da yaşanan trajediyi “soykırım” olarak niteleyerek Cumhuriyet savcılarını harekete geçmeye çağırdı. Aslan, TCK’ya göre Cumhuriyet savcılarının “soykırım” iddialarıyla ilgili soruşturma açabileceklerini hatırlattı. Aslan, Türkiye’ye karşı FETÖ başta olmak üzere bazı uluslar arası illegal yapıların MİT TIR’ları ve Rıza Sarraf olayı üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını belirtti. Aslan, “Asılsız bu iddiaların amacı, MİT TIR’ları ve Rıza Sarraf üzerinden Türkiye devletine komplo kurarak UCM’de soruşturma ve yargılama yapılmasını sağlamaktır” dedi. Bu konuda tedbir alınmasını isteyen Aslan, mevzuatta bir takım değişikliklerin yapılmasının önemine de dikkat çekti.

STAR’A ÖZEL AÇIKLAMA

Yasin Aslan, yeni çıkan “Uluslar arası Ceza Mahkemesi” ve “Uluslar arası Hava Hukuku” isimli kitapları hakkında bilgi vererek Star’ın sorularını yanıtladı. Aslan, Uluslar arası Ceza Mahkemesi konulu kitabı, son zamanlarda MİT TIR’ları kumpası ile başlayan ve Zarab olayı ile tırmandırılan süreç üzerine yazma kararı aldığını anlattı.

UYANIK OLUNMALI

Aslan, “Türkiye’nin üst düzey askeri ve siyasi yöneticilerinin uluslar arası ceza mahkemesinde yargılanmasına ilişkin çeşitli kumpaslar kurulduğuna dair bilgiler gelmeye başladı. Kamuoyunun dikkatini çekmek ve uyanık tutmak amacıyla bu kitap kaleme alındı. Kitapta Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin kuruluş ve yargılama süreciyle görülen davalardan örnekler verildi” dedi. Aslan özetle şunları söyledi:

“MİT TIR’ları soruşturması, Türk yargısı tarafından ele alınıp etkin bir şekilde soruşturulduğu için, Uluslar arası Ceza Mahkemesi bu konuda yargı yetkisini kullanamaz. Çünkü UCM’nin yargı yetkisi ikincil, tali bir yetkidir. İlgili devletin etkin bir soruşturma ve yargılama yapmaması durumunda UCM devreye girer. Kaldı ki Türkiye UCM’ye taraf olmadığı ve etkin bir yargı sistemine sahip olduğu için MİT TIR’ları soruşturması UCM tarafından ele alınamaz.Son dönemlerde MİT TIR’ları kumpasıyla çeşitli devletlerin istihbarat örgütleri tarafından Türkiye’nin uluslar arası terör örgütlerine yardım ettiği, ayrıca BM’nin İran’a yönelik ambargo kararlarını ihlal ederek kara para akladığı şeklinde asılsız ve gerçek dışı bir takım iddialar gündeme getirilerek Türk devlet yetkilileri hakkında UCM’de soruşturma açtırılmasına yönelik faaliyetlerin hız kazandığı bilinmektedir.

TÜRKİYE’YE KOMPLO

Başta FETÖ olmak üzere bazı illegal oluşumlar da Türkiye aleyhindeki bu çabalara destek sağlamaktadır. Asılsız bu iddiaların amacı MİT TIR’ları ve Rıza Zarraf üzerinden Türkiye devletine komplo kurarak UCM’de soruşturma ve yargılama yapılmasını sağlamaktır. Asılsız bu iddiaların hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bunun için gerekli tedbirin şimdiden alınması ve UCM olgusuna karşı hazırlıklı olunmasında yarar bulunmaktadır.

ÇAĞLAYAN’A DAVA

Zaten Türkiye’ye bu yolla doğrudan zarar verememekle birlikte tüm bu kumpasların amacı ülkemizin itibarsızlaştırılmasını sağlamaktır. MİT TIR’ları olayı ve Rıza Sarraf olayı konularında soruşturma yapılmasına rağmen en son eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında ABD’de iddianame düzenlenerek kamu davası açılması oldukça dikkat çekicidir.

ABD’YE İADE OLMAZ

Türkiye ile ABD arasında suçluların iadesi sözleşmesi mevcut olmakla birlikte, anılan dava nedeniyle bir Türk vatandaşının ABD’ye iade edilmesi hukuken ve siyasi olarak mümkün değildir. Ancak anayasada ve TCK’da Türk vatandaşına UCM’ye iade edilebileceğine dair bir hüküm bulunmaktadır. Türkiye’nin UCM’ye taraf olmamasına rağmen vatandaşını UCM’ye iade edebileceğine dair düzenlemeler çelişkili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Anayasa’nın 38, TCK’nın 18.maddesindeki bu düzenlemenin kaldırılmasında yarar bulunmaktadır. Çünkü Türkiye UCM’ye taraf olmasa bile, bu mahkemeye taraf olan Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerle yaşayabileceği ciddi sorunlar ve işlendiği iddia edilen bazı suçlar nedeniyle UCM’nin Türkiye hakkında soruşturma ve yargılama yapması da mümkündür. UCM’deki gelişmelerin çok yakından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.