Arakan’da soykırım var, çözüm şart

Myanmar’da Budist çeteler ve ordunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarına Ankara’dan çok sert tepki geldi. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada Myanmar’ın Arakan eyaletinde son 3 günde binlerce Müslüman’ın katledilmesini kınadı. Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug’un “Arakan’da yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız” ifadelerini paylaşan Çelik, şunları kaydetti: “Ordu mensupları ve Budist rahipler sistematik şekilde katliamlara imza atıyor. Bu yapılanlar açıkça katliamdır ve insanlığa karşı suçtur. Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kurumlar etkili şekilde harekete geçmelidir. Arakan’daki katliamlar karşısında uluslararası kurumların bu derece etkisiz kalması kabul edilemez. Dünyada uluslararası hukuk ve uluslar arası kurumlar olmasaydı, Arakan’da olanlara ancak bu kadar sessiz kalınırdı. Uluslararası hukuk ve kurumlar sanki hiç yokmuş gibi Arakan’daki katliamlar seyrediliyor. İnsanlığa karşı işlenen suç soykırıma dönüştü. BM başta olmak üzere AB kurumları, hızlı ve etkili yollarla bölgedeki katliamın durdurulmasına öncülük etmelidir. Uluslararası kurumlar, Dr. Schug’un “yavaşlatılmış soykırım” olarak nitelediği katliamların seyircisi olmamalıdır.”