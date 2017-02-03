Arap dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşuyor

Dün Almanya Şansölyesi Angela Merkel "İslamist terör" ifadesini kullanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen müdahale etmiş, "İslam" ile "terör" kelimelerinin yan yana kullanılamayacağını, İslam'ın barış dini olduğunu söylemişti.

Merkel ise bu uyarı üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışmıştı.

ARAPLAR ERDOĞAN'I KONUŞUYOR

İşte o anın görüntüleri Arap medyasında ve Araplar arasında büyük ilgi gördü. Söz konusu video sosyal medyada Araplar tarafından en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasına girdi.

Kaynak: HABER7