Arap dünyası o sözleri konuşuyor

Katar’daki ulusal gazetelerden Er-Raya, “Erdoğan, şiddet dalgası ve insani kriz yaşanmaması yönünde uyardı” sürmanşetini kullanarak, “Tahran zirvesi, İdlib’deki durumun düzeltilmesi için üçlü anlaşma ile sonlandı” başlığıyla haberini okuyucularına ulaştırdı. Londra merkezli El Arabi El Cedid gazetesi de söz konusu haberde “Tahran zirvesi; İdlib konusunda anlaşma” manşetini kullandı. Katar merkezli, El-Cezire televizyonu ise internet sitesindeki ilgili haberinde, Başkan Erdoğan’ın Türkiye, Rusya ve İran bayrakları önünde yürürken çekilmiş fotoğrafını kullandı. Site, Erdoğan’ın, “İdlib’de elimiz kolumuz bağlı durmayacağız” şeklindeki sözlerini manşete çekerek zirveyi takipçilerine duyurdu. Irak’ta yayımlanan devlet gazetesi Sabah, Erdoğan’ın zirveyle ilgili “Gelecek zirveyi Rusya’da yapacağız” sözünü sürmanşette kullandı. Mısır devlet gazetelerinden ülkenin en büyük gazetesi Ahram da Tahran zirvesini sürmanşetten, “İdlib’in geleceği konusunda anlaşamayan Tahran zirvesi, ABD’nin Suriye’ye müdahalesini ret konusunda fikir birliğine vardı” başlığı ile gördü.