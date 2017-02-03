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Arşivler CHP’ye diz çöktürdü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Edirne ziyaretinde tören mangasıyla çektirdiği fotoğrafı siyaset malzemesi yapan CHP’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011’deki fotoğrafıyla cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde tören mangasıyla çektirdiği hatıra fotoğrafı CHP tarafından siyaset malzemesi yapıldı. CHP Milletvekili Erdin Bircan ise “Utanç verici bir durum. Askerimizin diz çökmesi kabul edilemez. Bu, kışlaya siyasetin geldiğinin kanıtıdır” açıklamasını yaptı. Bakan Işık, fotoğrafla ilgili yapılan yorumlar üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011’de çektirdiği fotoğrafla yanıt verdi. Söz konusu fotoğrafı Twitter’dan paylaşan Işık, altına da “CHP’li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundu. Askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz” yazdı. 

 

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