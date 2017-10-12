Arslan: Yunanistan ile Avrupa ve Asya'yı birleştirecek hızlı tren projesini yürütüyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hristos Spirtzis, görüşmeleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altyapı projeleri ile coğrafyanın getirdiği avantajları iki halkın hizmetine sunmanın önemini ifade eden Arslan, "Her sektörde, karayollarında, demiryollarında yapacağımız iş birlikleri ve projelerin birbirini tamamlaması çok önemli. Havacılık sektörü de buna dahil." şeklinde konuştu.

Arslan, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunları daha ileriye taşıyarak, aralık ayında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısında artık bunları sonuca ulaştıracak çalışmaları yapmış olacağız. Memnuniyetle görüyoruz ki geldiğimiz noktalar güzel. Gerek İstanbul-Selanik arasında konvansiyonel trenlerin tekrar çalıştırılması adına iyileştirilen hatların nihai aşamaya getirilmesi, gerekse aynı hatta Avrupa ve Asya'yı birleştirecek hızlı tren projesi çalışmalarını birlikte yürütüyoruz."

Yunan Bakan Spirtzis de son dönemde iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Gösterdikleri çabaların kurdukları arkadaşlıkların bir sonucu olduğunu anlatan Spirtzis, "Planladığımız projelerde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.