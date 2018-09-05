Artık ‘İkiyaka’ları bir araya gelmez

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden temizlenmesiyle birlikte gücüne güç katan güvenlik güçleri teröristlere dağları dar etti. Başarılı operasyonlar ile sözde üst düzey ve ödülle aranan eli kanlı teröristler etkisiz hale getirilirken bir güzel haber de Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları’ndan geldi. Türk komandoları teröristlerin girilemez dediğini inlerini yerle bir etti.

16 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, üç haftadır İkiyaka Dağları’nda, 3 bin 500 metrenin üzerindeki rakımlarda operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Hava destekli operasyonlar kapsamında komandolar, İkiyaka Dağları’nda teröristlerin “girilemez” olarak nitelendirdikleri yerlere bir kez daha girdi. Üç haftada 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonucunda, bölücü örgütün bölgedeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.

ÖRGÜTTEN KAÇIYORLAR

Bölgedeki operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu, tespit edilen mağaralarda ise değişik çap ve silahlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ve büyük miktarda yaşam malzemesi bulundu. Bulunan malzemeler yerlerinde imha edilirken mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonların ardından bölgedeki birçok teröristin bölücü terör örgütünden kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi. Operasyonlarda verilen ağır kayıpların ardından kendilerinin bile bile ölüme gönderildiği, örgütten kaçmanın yollarını aradıkları bilgisi, teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Mehmetçik’in, devam eden operasyonlar sonucu bölgede alan kontrolünü etkin olarak sağladığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, bölgede arzu edilen huzur ve güven ortamını tesis etmek için her türlü zor koşulda görevine kararlı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

MAKÖ’LER İŞBAŞINDA