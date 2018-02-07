Vesayet odalarına neşter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan-İtalya temaslarının ardından Roma’da Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, şunları söyledi…

- TARİHÇİLERE BIRAKILSIN: Papa Franciscus’la görüşmemde, 1915 olayları konusundaki hassasiyetimizi aktardım. Bunun tarihçilere bırakılmasından, siyasi malzeme yapılmamasınından yana olduğumuzu anlattım.

- ATAK SÖZÜ ALDIK: En önemli savunma anlaşmasını İtalya ile yaptık. Agusta Westland firması ile yapılmış olan helikopter anlaşması bunlardan biridir. Bu helikopterlerin üretim bandında aksama olmasını istiyoruz. 29 ATAK helikopteri ürettik. Görüşmede bunun aksatmayacağına dair söz aldık.

- S400’DE SÜREÇ BAŞLADI: Fransa ziyaretinde EUROSAM konusunda anlaşma yapmıştık. İtalyanlar ile onu konuştuk. Onlar da EUROSAM’ı bir an önce hayata geçirme konumundalar. Bu gerçekleştiğinde, savunma füze sistemlerinde ciddi güce sahip olacağız. S400’lerle ilgili süreç de başladı.

- ALMANLARLA YENİ ADIM: Savunma sanayiinde çeşitlendirmeye önem veriyoruz. İtalyanlarla, Fransızlarla attığımız adımlar olduğu gibi Rusya ile de attığımız adımlar da olabiliyor. Almanlarla da atmayı düşündüğümüz adımlar var. Sıkıntıları bir miktar gidermiş durumdayız. Almanlarla da inşallah süratle yeni adım atacağız.

- İTALYANLAR UZATTI: İtalya’nın Maraş’taki savunma sistemi konusu var. Eylül 2018’e kadar uzatılmasını rica etmiştik. Bu da uzatıldı.

- GAZ UYARISI: İtalyan ENİ şirketinin Doğu Akdeniz’de attığı adımların yanlışlığına dikkati çektik; orada doğalgaza yönelik çalışmalar, Kuzey Kıbrıs’a da bize bir tehdit oluşturuyor. Çıkacak gazda sadece Rumların değil KKTC’nin de hakkı vardır. Uluslararası hukukun da gereği olan bu hakkı sonuna kadar arayacağımızı belirttik.

- BAŞKANIYIM: (Kudüs meselesinde Vatikan ne dedi?) Papa’nın bu hususta ilk günkü gibi kararlı olduğunu gördüm. Papa’ya göre de şehrin statüsünün korunması gerekiyor. Kendisine, “Siz 1 milyar 200 milyonluk Katolik dünyasının ruhani liderisiniz, an itibarıyla ben de 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanıyım. Kudüs’ün statüsünün muhafaza edilmesi için beraberce çalışmalıyız. Katolik dünyasına bu doğrultuda sizin vereceğiniz mesajlar önemli’ dedim. Hep birlikte gayret gösterme konusunda mutabık kaldık.

- İNCELEME SÜRÜYOR: (Zeytin Dalı’nda tankımızı vuran silahın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu mu?) İncelemeler sürüyor. Genelkurmay başkanımdan incelemenin sonucuna dair bilgi gelmedi.

- RUSYA YAPMAZ: (YPG’nin Esad’la işbirliği yaptığı, bunun Rusya’nın Afrin operasyonuna bakışını değiştirebileceği yönünde iddialar var.) YPG maymuncuk gibidir. Rusya’nın ya da İran’ın dediğiniz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum.

- İADE EDİN: (Soçi’yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cenevre’den ümitli misiniz?) Cenevre sürecinin çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Astana süreci ise netice alma bakımından daha verimli oldu. Soçi’yle ilgili sıkıntılar yaşandı, aşılması için Mevlüt Bey’in epey gayretleri oldu. Bazı yanlışlar düzeltildi. Ama tamamı düzeltilmedi. Örneğin o terörist adamın oraya gitmiş olması. Bunu Putin’e söylediğimde, ‘Bundan haberim yok’ dedi. Adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış. “O adam oraya madem o şekilde girmiş, elinizdeyse bize iade edin’ dedik. Böyle bir teröristin görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi’nin en büyük açığı olmuştur.

- ÇALIŞMA VAR: (Bazı meslek birlikleri gayri milli açıklamalar yapıyor, kanunen bu meslek birlikleri tek yetkili. Farklı birlikler kurulur mu? Böyle bir çalışma var mı, olabilir mi?) Olabilir mi değil, var. Bundan sonra her alanda artık tek birlik olmayacak. Bunları Sayın Başbakan ile de konuştuk. O da zannediyorum bazı çalışmalar yapıyor.