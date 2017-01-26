Artık teröre kapalı

Mehmetçik Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor. Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı Tekeli 2’nci Hudut Taburu’na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi’nde görev yapan Hudut Kartalı olarak adlandırılan Mehm etçiğin çetin kış koşullarındaki mücadelesine gazeteciler de tanık oldu. Irak’taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarından gelen PKK’lı teröristlerin geçişine izin vermeyen 2807 rakımdaki Hudut Kartalları, sık sık hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor. Tekeli 34’üncü Hudut Tugayı 2’nci Hudut Taburu’na bağlı Mirgesav Üs Bölgesi, hudut güvenliğini sağlamak, terörle ve örgütün finans kaynağı kaçakçılıkla mücadele etmek maksadıyla 2 Mayıs 2016’da 2807 rakımda adeta kartal yuvasını andıran Mirgesav Dağı üzerine kuruldu.

KARTAL YUVASI GİBİ

Özellikle Kuzey Irak’taki Hakurk, Kalereş ve Ari kamplarındaki PKK’lı teröristlerin Türkiye topraklarına Şemdinli üzerinden giriş yaptığı önemli güzergahlardan biri olan Berekeşk, Masure Yaylaları ile Yiğitler hattını Hudut Kartalları kapatınca, teröristler alan hakimiyetini kaybetti. Teröristlerin en küçük hareketinin bile takip edildiği, Türkiye İran ve Irak’ın sıfır noktasında ‘Şeytan Üçgeni’ olarak bilinen noktadaki Mirgesav Üs Bölgesi’nde, özel eğitimli Mehmetçikler dosta güven düşmana korku veriyor. Bölgeye ağır silahlar yerleştirip mağaralar yapmaya çalışan PKK’lılara karşı amansız bir mücadele yürütülüyor. Stratejik öneme sahip bölgede insansız hava araçları görüntü alırken, üs bölgesinde de son teknolojik cihazlarla gece- gündüz gözetleme yapılıyor. Elde edilen görüntüler üzerine teröristlerin bulunduğu noktalar uçak ve üs bölgesindeki ağır silahlarla yoğun bir şekilde atış altına alınıyor.

Üs bölgesinin kurulmasından sonra kaçakçılık önlenince PKK’lılarla yaşanan yoğun çatışmalarda Mirgesav Üs Bölgesi’nde 5 şehit verildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi. Üs bölgesine, kurulduğu tarihten itibaren 3 sızma girişimi önlendi.