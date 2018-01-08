Artık yükseliş dönemindeyiz
Artık devran değişti. Şimdi gün, yeniden ayağa kalkma, yeniden yükselişe geçme günüdür. Savunma sanayiinde yerli üretimimiz yüzde 65’e çıktı. Şu anda 32 bin fite kadar çıkabilen bizim İHA’larımız var, SİHA’larımız var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada dünyanın köklü üniversitelerinden örnekler vererek, “Dünyanın köklü üniversitelerine baktığımızda kendi toplumlarıyla aralarında çok güçlü bağlar bulunuyor olması, Amerika’nın, İngiltere’nin köklü üniversiteleri Mevlana’nın söylediği gibi bir ayağını kendi ülkelerine ve toplumlarına sıkı sıkı basıyor, diğer ayağıyla tüm dünyaya, tüm evrene sesleniyorlar. Bu yaklaşım bizim yabancımız değil” dedi.
BU MU ÖZGÜRLÜK
Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, son 200 yılda bu dengeyi doğru şekilde kuramadığı için yurtdışına gönderdiği veya içeride aynı anlayışla yetiştirdiği pek çok evladını fiziken değil ama zihnen kaybetmiştir. Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli ister yabancı ne olursa olsun, ister içeride ister dışarıda açık konuşmak. Bakınız hep söylenir; eğitim-öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar acaba şöyle pergellerini açıyorlar? Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Çünkü eğitim öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım. Ehliyet, liyakat kimdeyse onun girmesi lazım, önünün de kapatılmaması lazım.” Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
YÜZDE 65 YERLİ VE MİLLİ
“Benim dedem de Sarıkamış’ta şehit oldu. Bugünkü gibi onların postalları, bugünkü gibi miflonlu giyecekleri yoktu ve onlar o karda kışta, sonra dedemlerin öğrendiği kadarıyla tüfeğine sarılı olarak dondu, kaldı dediler. Bakınız neler çekmişiz. O Kafkas müdafaasında bu milletin evlatları neler çekmiş? Şimdi birileri nelerin peşinde koşuyor, neler yapmaya çalışıyor? Artık devran değişti. Yutmayacağız. Gereği neyse gerektiği yerde yapacağız. Milyonlarca insanımızın canı, malı, geleceği pahasına elde ettiğimiz hamdolsun bu sonuç artık bize yeterli gelmiyor. Şimdi gün, yeniden ayağa kalkma yeniden yükselişe geçme günüdür. Gittiğimiz her yerde kalbini bize açmış, umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca kardeşimizi gördükçe bu inancımız daha da güçleniyor.” Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerli üretimin payının yüzde 15 olduğunu kaydeden Erdoğan, “Fakat şu anda bizim savunma sanayinde yerli üretimimiz yüzde 65’e çıktı. Daha fazla olacak mı? Olacak” ifadelerini kullandı.
ŞAHLANIŞIN İKİ ŞARTI: İMAN VE BİLİM
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: “İçinizden çıkıp da bugün silahlı-silahsız insansız hava aracı üretenleri de biliyorum. Ben Amerika’nın kapısına dayandığım zaman bana verdikleri cevap hep şuydu: ‘Kongre izin vermiyor’ veya ‘Bugün git yarın gel’. Hep bunu söylediler ama istedikleri yerlere veriyorlardı. ‘Sen Türkiye’sin dön’ deyip vermiyordu ama şimdi bizim artık onlara ihtiyacımız yok. İhtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz ve onlardan da geri değiliZ. Şu anda 32 bin fite kadar çıkabilen silahlı-silahsız İHA’larımız var, SİHA’larımız var. 28 saat havada kalabilen bu tür bizim unsurlarımız var. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Açık söylüyorum, şahlanışın birinci şartı imansa, yürekse ikinci şartı da bunun somut çıktılarını ortaya koyacak bilimdir, bilimsel zihniyettir, bilim kuruluşlarıdır.”
AKILLARI ŞARLATANDA
Selçuklu’yu yıkılışa götüren haşhaşi dalgasının bir yanıyla cehalet, bir yanıyla vahşet koktuğunu anlatan Erdoğan, bugün de Türkiye’nin benzer saldırılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ihanet çetesinin, etkisine aldığı insanların zihinlerini örgüte karşı kayıtsız şartsız bir itaat duygusuyla çökertirken gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi en acımasız vahşetlere de yöneltebildiğini vurguladı. Erdoğan, “Ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmek yerine zihnini ve yüreğini Amerika’da yaşayan bir şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da olmaz Müslüman da olmaz” ifadesini kullandı.
BU NASIL PROFESÖR
“Birileri gelip karşınıza sen düşünme, sen akıl etme, sen muhakeme yapma sen sadece söyleneni yerine getir, gerisine karışma diyorsa bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Şu anda Pensilvanya olayı böyle değil mi? Orada bir murakabe var mı? Orada sorgulama var mı? Ne diyor oraya tabi olanlar? ‘O dediyse doğrudur.’ Burada hocalarım var beni bağışlasınlar, bir tane profesör müsveddesi var, aynen twettinde şu ifadeyi kullanıyor, Pensilvanya için, ‹O bize şah damarından daha yakındır› diyor. Profesör ha... Allah›ın ayetinde bize şah damarından yakın olan sadece Allah›tır, Allah›tan başkası yoktur» ifadelerini kullandı. Bu ifadenin «Allah›a ortak koşmak» olduğunu kaydeden Erdoğan, «Sen bunu nasıl söylersin, o kim? Şarlatanın teki. Sen nasıl bu ifadeyi böyle kullanırsın. Bu İslami bir yöntem değildir, bu İslami bir kavrayış değildir. Bilimsel bir yöntem de hiç değildir.”
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