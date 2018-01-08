Artık yükseliş dönemindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada dünyanın köklü üniversitelerinden örnekler vererek, “Dünyanın köklü üniversitelerine baktığımızda kendi toplumlarıyla aralarında çok güçlü bağlar bulunuyor olması, Amerika’nın, İngiltere’nin köklü üniversiteleri Mevlana’nın söylediği gibi bir ayağını kendi ülkelerine ve toplumlarına sıkı sıkı basıyor, diğer ayağıyla tüm dünyaya, tüm evrene sesleniyorlar. Bu yaklaşım bizim yabancımız değil” dedi.

BU MU ÖZGÜRLÜK

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye, son 200 yılda bu dengeyi doğru şekilde kuramadığı için yurtdışına gönderdiği veya içeride aynı anlayışla yetiştirdiği pek çok evladını fiziken değil ama zihnen kaybetmiştir. Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli ister yabancı ne olursa olsun, ister içeride ister dışarıda açık konuşmak. Bakınız hep söylenir; eğitim-öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar hep konuşulur. Konuşulması güzel de acaba uygulamaya gelindiği zaman, diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız, bu işe nereye kadar acaba şöyle pergellerini açıyorlar? Burası çok önemli. Çünkü belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli bir fikrin savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Çünkü eğitim öğretim kurumlarının bu noktada bir defa kefeni yırtması lazım. Ehliyet, liyakat kimdeyse onun girmesi lazım, önünün de kapatılmaması lazım.” Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

YÜZDE 65 YERLİ VE MİLLİ

“Benim dedem de Sarıkamış’ta şehit oldu. Bugünkü gibi onların postalları, bugünkü gibi miflonlu giyecekleri yoktu ve onlar o karda kışta, sonra dedemlerin öğrendiği kadarıyla tüfeğine sarılı olarak dondu, kaldı dediler. Bakınız neler çekmişiz. O Kafkas müdafaasında bu milletin evlatları neler çekmiş? Şimdi birileri nelerin peşinde koşuyor, neler yapmaya çalışıyor? Artık devran değişti. Yutmayacağız. Gereği neyse gerektiği yerde yapacağız. Milyonlarca insanımızın canı, malı, geleceği pahasına elde ettiğimiz hamdolsun bu sonuç artık bize yeterli gelmiyor. Şimdi gün, yeniden ayağa kalkma yeniden yükselişe geçme günüdür. Gittiğimiz her yerde kalbini bize açmış, umudunu bize bağlamış yüz milyonlarca kardeşimizi gördükçe bu inancımız daha da güçleniyor.” Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerli üretimin payının yüzde 15 olduğunu kaydeden Erdoğan, “Fakat şu anda bizim savunma sanayinde yerli üretimimiz yüzde 65’e çıktı. Daha fazla olacak mı? Olacak” ifadelerini kullandı.