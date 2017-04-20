Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl diktatör teröre destek olanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International’a mülakat verdi. Referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Ben futbolun içinden geliyorum. Şöyle bir şeyi biliriz biz: Maçı 1-0 da kazansanız 3 puan alırsanız, 5-0 da kazansanız 3 puan alırsınız, aslolan maçı kazanmaktır” dedi.

ZULÜM OLUR

Yönetimin diktatörlüğe gittiği yönündeki eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, “diktatör” ifadesinin 14-15 sene önce de kullanıldığını ancak o zaman böyle bir sistem olmadığını hatırlattı. Diktatör olmak için illa cumhurbaşkanı ve tek başkanlık olması kaydının olmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız, bu sandıktan çıkana çok büyük bir zulüm olur, haksızlık olur. Aynı zamanda sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık olur. Demokrasi nereden güç kazanıyor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz. Milli irade nasıl tecelli ederse, buna herkesin saygı duyması lazım. Ancak, bakın hemen ana muhalefet süratle YSK’ya itiraz gitti, ‘Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye gideceğim’ diyor. Ya bunların hiçbirinin ilgi alanı değil bu. Ve sen 7 kez kaybettin, şimdi 8. kez kaybetti. Batı ülkelerinde bir kez, iki kez seçim kaybeden başkanlığı bırakır, bu da siyasetin ahlakıdır. Ama bunlarda böyle bir ahlak yok. Onun için Türkiye’de biz halkımızın iradesine saygı duyarız ve 14-15 sene içerisinde nasıl bir diktatörlük yapılmış çıkarsınlar da bunu göstersinler. Herkes istediğini konuşuyor, istediğini söylüyor. Ama asıl diktatörlük peşinde olanlar bütün o terör örgütlerini destekleyenlerdir ve bunların arkasında da Batının o güçlü medya organları var.”