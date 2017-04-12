Asiltürk’ten Saadet’lilere: Yeni sistem lehimize
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, partililerle basına kapalı yapılan toplantıda referanduma yönelik sarf ettiği sözler sosyal medyaya düştü.
- KEMAL GÜMÜŞ
Twitter’da dolaşan kayıtta Asiltürk’ün şunları söyledi iddia edildi: “Aldığımız oy ortada. Yüzde 0,7 oya düşmüşüz. Biz gittikçe sıfıra ineceğiz gibi görünüyoruz. Erbakan Hocayla partinin kuruluşundan beri bizim savunduğumuz fikir başkanlık sistemiydi. Başkanlık sistemi gelirse, başkanı bütün millet seçeceği için hiçbir zaman dinsiz imansız bir insan seçilemez. Ben değerlendirme yapıyorum bu budur, şu şudur. Ancak evet de hayırda diyemeyiz. Ne yaparsanız yaparsınız.”
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