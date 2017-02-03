Aşiretlerden güçlü Türkiye mesajı: Evet biz de varız

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan büyük aşiret ve aileler, yeni anayasanın halk oylamasına sunulacağı referandumda “evet” oyu vereceklerini açıkladı. Siirt’in Kasimiye köyünde ikamet eden Memediyan aşireti reisi Kasım Hüseyinoğlu, canlarıyla ve kanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan›ın yanında yer alarak “Evet” oyu kullanacaklarını belirterek, “Allah›ın izniyle FETÖ’cülere karşı PYD, PKK’ya karşı ve hainlere Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Kanımızla ve canımızla ‘evet’ diyoruz” ifadesini kullandı.

KÜRT HALKI UYANDI

Şırnaklı Tatar aşireti lideri Arslan Tatar ise Şırnak halkı olarak ülke için kenetlendiklerini vurguladı. “Fikrimiz zikrimiz bir olmuştur” diyen Tatar, hep birlikte referandumda “Evet” oyu kullanacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafından kenetlenmeye hazır olduğunu dile getiren Tatar, şöyle konuştu: “Sivil toplum kuruluşlarımızla muhtarlarımızla vatandaşlarımızla iç içeyim. Hepsinin oyunun rengi belli diyebilirim. Hepsi de ‘Evet’ diyecek. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye göstermiş olduğu fedakarlığı hiçbir liderimiz gösterememiştir. Önümüzde bir referandum var. Bunu Demirel denedi, başaramadı. Rahmetli Özal denedi, başaramadı. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘İşte halk işte sandık’ diyor. O ne dese emrindeyiz. Kürt halkı artık Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenecek. Güneydoğu’dan alacakları oyu batıdan alamazlar. Çünkü Kürt halkı uyandı.”

SORUNLAR BİTECEK

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden olan Güler ailesinden Türkan Güler, binin üzerinde aile mensubuyla birlikte aktif olarak çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin hak etmediği bir yönetim şekli vardı. Bu değişiklikle beraber bölgenin daha iyi konumlandırılması, sorunlarına cevap vermesi ve çözüm üretmedeki öncelikli özelliği var. Cumhuriyetten bu yana bu sorun hiçbir şekilde çözümlenmedi ve bir yere oturtulmadı ama başkanlık rejimiyle beraber bu sorunların da aşılabileceğine inanıyoruz. Halkın devletle, devletin halkla bütünleşeceği bir durum olacağına inanıyorum.”

BÜYÜK BİR SINAV

Batman’ın büyük ailelerinden olan Hamidi ailesi liderlerinden Sebahattin Hamidi, Türkiye’nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydetti. Türkiye’nin ivme kazanıp, şaha kalktığı bir anda dış güçlerin Türkiye’yi parçalamaya çalıştığını ifade eden Hamidi, “Halk içinde sürekli bulunduğumuzdan ötürü yeni anayasa içeriği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını gördük. İçerik ne olursa olsun, elbette ki menfi ve müspet yönleri olacak ancak partili Cumhurbaşkanlığı diyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı Mustafa Kemal Atatürk’le başlayıp, Celal Bayar’la devam etmişti. Cumhurbaşkanlarımızın tümü de partiliydi. Partili olmak taraf olmak değildir, adaletin bir köşeye itilmesi değildir. Halkının meselelerine duyarlı tek başlı olmak çok başlı olmaktan daha evladır. Dolayısıyla halkımıza çok ciddi anlamda bu referandumun içeriğinin anlatılmasıyla çıkabilecek neticesinin çok daha yüksek olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİRLİ KADINLARDAN EVET ŞARKISI