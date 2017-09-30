Asırlık ablukada 3. dalga

Ortadoğu'yu Birinci Dünya Savaşı’ndan yüz yıl sonra yine dizayn etmeye kalkışan emperyalist ülkeler, bölgede hazırladıkları kaos planını, Erdoğan Doktrini sayesinde bozan Türkiye’yi devre dışı bırakabilmek için saldırı üstüne saldırı düzenliyor. 15 Temmuz’da ülke içindeki hainleri kullanarak askeri darbe girişimine bile kalkışan ‘üst akıl’ Katar ablukası, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurma girişimleri, terör örgütü PKK/PYD’ye 3 binden fazla tır dolusu silah vermesinden sonra, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye Kerkük gibi kadim Türkmen şehirlerini de kapsayacak şekilde gayrimeşru bağımsızlık referandumu düzenlettirdi.

HEDEF ÜLKE TÜRKİYE

Resmi açıklamalarında referanduma karşı açıklamalar yapan Batılı ülkeler, ‘ama...’ diyerek, siyasi eğitim vererek, asker göndererek fiilen destek verdi. ABD’nin Kuzey Irak’taki yasadışı referandumuna karşı gösterdiği “Irak’ın toprak bütünlüğünden yanayız” ile sınırlı göstermelik tepkiler ve bu gayrimeşru referanduma karşı ekonomik ve siyasi tedbirler alan Türkiye’ye yönelik eleştirileri, oluşturulmak istenen ‘Yeni Ortadoğu Haritası’nda Türkiye’nin hedef alındığını ortaya koydu.

BÜYÜK İSRAİL PROJESİ

Öyle ki ABD tarafından referandum sonrasında yapılan ‘Bağdat ve Erbil hükümetleri arasında itidal ve uzlaşı çağrısı yapıyoruz’ açıklaması bile Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında veya Katar üzerinden Türkiye’yi yalnızlaştırmayı hedef alan Körfez Krizi’ndeki açıklamanın aynısıydı. Uzmanlara göre, ABD’nin Barzani’ye tepkisinin nedeni bağımsızlık referandumu yapması değil, Kuzey Irak’tan başlayıp Suriye’dek iterör örgütü PYD üzerinden Akdeniz’e uzanacak bir kukla terör devleti koridorunu hayata geçirmek için ihtiyacı olan 3 yıllık süreden önce böyle bir girişimde bulunmasıydı. Türkiye’nin ‘Erdoğan doktrini’ ile bölgedeki küresel oyunları bozduğunu kaydeden güvenlik uzmanları, Irak’taki referandumun bölge ülkelerini bölmeye yönelik bir hamle olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi ve Katar kriziyle birlikte Türkiye’yi hedef alan üçüncü dalga saldırı olduğunu söyledi. Kuzey Irak ve Suriye’de kurulmak istenen kukla terör devleti projesi, 15 Temmuz darbesi ve Katar Krizinin ardından Türkiye’yi hedef alan üçüncü hamle. Amaç Kürtlere özgürlük getirmek değil enerji havzalarının kullanımı, Büyük İsrail Projesi’nin ve İsrail’in güvenliği... Bunun için de bölgedeki üniter devletlerin bölünerek etkisiz devletçiklere dönüştürülmesi ve bu kaos planına karşı çıkan Türkiye’yi yalnızlaştırmak gerekiyor. Suriye ve Irak sınırları boyunca oluşturulacak terör koridoru ile Türkiye’nin İslam ülkeleri yle bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor.