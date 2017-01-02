Astana’da formül Talas’lı geçiş

Altı yıllık iç savaşı sonlandırmak için Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek üçlü toplantı öncesinde tarafların Suriye’deki geçiş hükümetine liderlik edecek isim hakkında uzlaştığı iddia edildi. Türkiye, Rusya ve İran’ın anlaşmaya varması durumunda, altı ay içinde ülkeyi başkanlık seçimine götürmek için Suriye Cumhuriyet Muhafızları eski Tuğgenerali Manaf Talas’ın Başbakanlık koltuğuna oturtulacağı ortaya çıktı. Ülkenin en önemli ikinci Sünni ailesine mensup Talas’ın Moskova’da muhalifleri temsilen müzakerelere katıldığı ve toplantılarda Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için güvence verdiği öne sürüldü. Tahran yönetimine yakın medya kaynaklarına göre Esad’ın eski sağ kolu olan Talas, Sünni, Hıristiyan ve azınlıkların haklarını korumaya da yemin etti.

SİYASİ MUHALİF

Dedikoduların ayyuka çıkması üzerine Beyrut medyasından Ad Diyar’a konuşan Talas, Lübnanlı gazetecilerin Esad’la iletişim halinde olduğu sorularına “Benimle Mahir Esad (Beşar Esad’ın kardeşi) arasında aracılar var. Mahir benim dönmem ve geçiş hükümetine önderlik etmem konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı. Geçiş hükümetine liderlik etmesi durumunda Suriye ordusunun güçlü kalmaya devam edeceğini vurgulayan Manaf Talas, 17 Temmuz 2012’de akan kanın durması için bir deklarasyon imzalayarak görevinden ayrılmıştı. 2012’de Suriye Cumhuriyet Muhafızları’ndaki görevinden çekilen Talas, sonrasında silahlı hiçbir unsura yakınlaşmayarak muhaliflerin siyasi önderliğini üstlenmeye çalışmıştı. O dönemde Talas’ın siyasi hamlesinin değerlendiren Brookings Doha Merkezinden Salman Şaik, muhalifler tartışmalı bir geçmişe sahip yanlış ismi seçtiğini bildirmişti. Batı medyası ise Talas’ın ayrılığını “Şam yönetimi mezhepçiliği seçti” şeklinde yorumlamıştı.

BEŞAR’IN EN YAKINI

Ordudaki görevini bıraktıktan sonra Suriye muhalefetinin tüm parçalarının Suriye Ulusal Konseyi çatısı altında birleşmesini öneren Talas, Beşar Esad’ın çocukluk arkadaşıydı. Esad’ın sağ kolu olarak alacağı kararlar öncesi son danıştığı isim olan Manaf Talas, Suriye’de devletin değil rejimin yıkılması gerektiğini savunuyordu.