Bazı bakanlık ve kurumlara ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.