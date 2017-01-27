Başbakan Yıldırım: Atatürk’ün partisi HDP ile kol kola
Başbakan Yıldırım: HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor. Meclis’te de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da ‘hayırcılar’ korosuna katılacaklar. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk’ün partisine…
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı’na katıldı. Burada konuşan Yıldırım, yeni anayasa değişikliyle 18 yaşını dolduran gençlerin artık siyasetin içinde olacağını söyledi. CHP’nin her şeye karşı çıktığına dikkati çeken Yıldırım, “Gençlerin CHP’ye bir zararı mı var, CHP’nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmaya devam ediyor. Dün dünde kaldı cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım. Milletimizin de Anayasa değişikliğine vereceği onayla gençlerimiz de siyasetin içinde olacak” diye konuştu.
SEBEBİ CHP’DİR
Anayasa değişikliği konusunda yalan ve iftiraların söz konusu olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “(Rejim değişiyor, memleket elden gidiyor.) Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor, biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da ‘hayırcılar’ korosuna katılacaklar. Peki ey CHP, ey Atatürk’ün partisi, ey milli şef İnönü’nün partisi, ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk’ün partisine? Millet her şeyi görüyor. “
KİMSE ABARTMASIN
Anayasa değişikliğinin sebebinin CHP olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “2007’de millet iradesine karşı durdu, cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu, millet ‘Sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum.’ dedi, cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa yetkilerini de o verecek, sorumluluğu da o verecek. hesabı da soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var ne de Türkiye’nin bölünme kaygısı var. Aksine milli irade daha da hakim hale gelecek.”
Gençlere 54 milyon TL
GENÇDES’in örnek bir proje olduğunu belirten Yıldırım, “Yazarlara, sanatçılara gerekli önemi her zaman göstereceğiz. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren zemini hazırlayacağız.2017 yılında 54 milyonTL tutarında kaynak ayırıyoruz. Müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Gençlere proje yaratmaları için çağrı yapıyorum. Terörü yok etmek istiyorsak, ayrıştırmalardan kurtulmak istiyorsak buna yönelmemiz lazım. Bu proje ile büyük eserlerin önü açılacak, nice sanat eserleri ortaya çıkacak. Gençlere yapılan yatım boşa giden bir yatırım
değildir” dedi.
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