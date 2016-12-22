Yasin Aktay: Atýlacak adýmlar mutabakat aranarak ilerletilecektir

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, parti genel merkezinde, AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Binali Yýldýrým baþkanlýðýnda yapýlan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantýsý devam ederken gazetecilere açýklamalarda bulundu, sorularý yanýtladý.

AK Parti'nin 134. olaðan MKYK toplantýsýný gerçekleþtirdiklerini ifade eden Aktay, sabah saatlerinde Baþbakan Yýldýrým'ýn milletvekilleriyle bir araya geldiðini ve anayasa deðiþikliði teklifine iliþkin istiþarelerde bulunulduðunu söyledi.

MHP'nin de mutabakatýyla oluþturulan anayasa deðiþikliði teklifi metni üzerinde TBMM Anayasa Komisyonu'nun gerekli çalýþmalarý yürüttüðünü aktaran Aktay, "Ortaya çýkan mutabakat metni ayný þekilde komisyonda kabul edildiði takdirde metnin ocak ayý baþlarýnda Genel Kurul'a getirilmesini umuyoruz." dedi.

Aktay, anayasa deðiþiklik teklifi hazýrlanýrken kamuoyundaki bütün tartýþma ve kaygýlarýn dikkate alýndýðýný da belirtti.

Anayasa deðiþikliði teklifine iliþkin bazý katýlýmcýlarýn sorularýnýn olduðunu, bazýlarýnýn kaygýlarýný ilettiðini vurgulayan Aktay, "Kaygýlar varsa Anayasa Komisyonu sürecinde bunlarýn izale edilmesi mümkündür. Bu mutabakat metni MHP ile yapýldýðý için atýlacak bütün adýmlar yine ayný mutabakat aranarak ilerletilecektir." diye konuþtu.

Aktay, MKYK'da iç ve dýþ güvenlik sorunlarýnýn da ele alýndýðýný, Baþbakan Yýldýrým'ýn bu konudaki son geliþmelerle ilgili kurul üyelerine bilgi verdiðini de dile getirdi.

"Bugünün dünyasýnda hiç kimse güvende deðil"

Ýstanbul'da ve Kayseri'de gerçekleþtirilen menfur terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa dileyen Aktay, þunlarý kaydetti:

"Beþiktaþ saldýrýsý ile eþ zamanlý olarak Mýsýr ve Yemen'de gerçekleþen saldýrýlar var. Yine büyükelçi saldýrýsý ile neredeyse eþ zamanlý olarak Berlin'de gerçekleþen terör saldýrýsý var. Uluslararasý terörizm konusunda bugünün dünyasýnda hiç kimse güvende deðil. Türkiye baþka yerlere nazaran daha az güvenli ya da baþka yerler Türkiye'ye nazaran daha çok güvenli falan deðil. Dünya uluslararasý terörizm karþýsýnda ciddi bir tehdit altýndadýr. Bu tehdidi ele almak, bunun karþýsýnda tedbirler geliþtirmek ve eldeki bütün verileri paylaþarak, teröre karþý standart ayrýmý gözetmeksizin samimiyetle mücadele etmek gerekiyor."

Aktay, "Keþke Suriye'nin geleceðine ne Rusya ne Ýran hatta ne de Türkiye hiç müdahil olmak zorunda kalmamýþ olsaydý. Ne yazýk ki þu anda Suriye'de, Suriye'nin geleceðine, Suriye halkýnýn karar vermemesi için bütün dünya güçleri adeta ittifak etmiþ durumda." dedi.

"Neyi hedefliyorlarsa tam aksi durumla karþýlaþýyorlar"

Son günlerde yaþanan terör saldýrýlarýna deðinen Aktay, "Terör saldýrýlarý karþýsýnda en büyük tesellimiz, neyi hedefliyorlarsa tam aksi bir durumla karþýlaþýyorlar. Beþiktaþ ve Kayseri saldýrýlarýnýn akabinde belki baþka bir þey hedeflediler ama ülkemizin birbirine daha fazla kenetlenmiþ olduðunu, ülkemizin Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle Türkiye'yi teþkil eden bütün unsurlarýnýn birbirlerine daha fazla kenetlenmiþ olduðunu hep birlikte gördük." diye konuþtu.

"Hedef sadece Rusya'nýn büyükelçisi deðildi"

Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlý saldýrý sonucu öldürülmesinin ardýndan da benzer bir manzarayla karþýlaþýldýðýný belirten Aktay, þunlarý ifade etti:

"Hedeflenen, Türkiye ile Rusya'nýn arasýnýn belki de bozulmasý, Türk-Rus iliþkilerine yönelik bir saldýrý düzenlemek. Hedef sadece Rusya'nýn büyükelçisi deðildi, ayný zamanda ve çok daha güçlü bir biçimde Türkiye'ydi, Türkiye ile Rusya iliþkileriydi. Bunu rahatlýkla söyleyebiliriz ki çok þükür tam tersi bir durum söz konusu oldu.

"Yedek milletvekilliði konusu bir tartýþma konusu"

Aktay, "Yedek milletvekilliðine iliþkin uyarý ve eleþtirilerin geldiði doðru mudur, bu konudaki eleþtiriler, kurmaylarýn verdiði yanýtlar için ne söyleyebilirsiniz?" sorusu üzerine, þu açýklamalarda bulundu:

"Tabii ki yedek milletvekilliði konusu bir tartýþma konusu ama dünyanýn birçok ülkesinde hatta bütün demokratik ülkelerde böyle bir uygulama var."