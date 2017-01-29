Atina'ya Kardak'lı gözdağı

15 Temmuz hain darbe girişimine karışan 8 FETÖ’cü teröristi iade etmeyen Yunanistan’a dün önemli bir mesaj verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün saat 12.00 sıralarında Kardak Kayalıkları’nı ziyaret etti. Akar’ın seyahatini engellemeye çalışan Yunan botu geri püskürtüldü. Ziyaretten panikleyen Yunanistan bölgeye ufak bir Yunan Sahil Güvenlik botu gönderdi. Yunan botunun uzak bir mesafeden gemi ve hücumbotlarımızı gözlemlediği öğrenildi. Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bölgeye sürpriz bir ziyaret yaptı. Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti. Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı. Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

YUNAN BOTU YANAŞAMADI

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Orgeneral Akar’ın, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak amacıyla bölgeye gittiği hatırlatıldı. Bu ziyaret ve denetlemenin planlandığı şekilde icra edildiği belirtilerek, Orgeneral Akar’ın denetleme kapsamında Kardak bölgesine de seyir icra ettiği kaydedildi.askeri kaynaklar söz konusu bölgenin hassasiyetine işaret ederek bölgenin her iki ülkenin Deniz Kuvvetlerince 24 saat esasına göre gözlemlendiği, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ya da hücumbotun bölgeye gelmesi durumunda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da tedbir amaçlı bölgeye gittiği ve gözetleme faaliyetinde bulunduğunu aktardı. Orgeneral Akar’ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı’nın bölgedeki seyrine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

IŞIK: BOYUN EĞMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Genelkurmay Başkanı Akar’ın rutin programları çerçevesinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Işık, Ege Denizi’nde tam bir barış atmosferinin hakim olmasını istediklerine değinerek, “Her türlü sorunlar barışçıl yollarla konuşarak çözülsün. Bu noktadaki tavrımız sürüyor. Bu konudaki tavrımızda en küçük bir değişiklik yok ama bölgede de hiçbir şekilde emrivakiye Türkiye’nin boyun eğmeyeceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Detaylı bilgiye sahip değilim doğrusu. Ama dediğim gibi sorunların konuşularak barışçıl yöntemlerle çözülmesi en temel prensibimiz” dedi.

21 YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

Tarihe Kardak Krizi olarak geçen olay 1996 yılının Ocak ayında yaşanmıştı. Figen Akat isimli Türk gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi’ndeki Bodrum’un 3,8 mil uzaklığındaki Kardak Kayalıkları’nda karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti. Yunanistan Ordusu, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller, ‘O bayrak inecek, o asker gidecek’ diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi. Türk SAT ve SAS komandoları Doğu Kardak’ı kuşatmış olan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen yandaki ikinci adaya (Batı Kardak) gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını diktiler. ABD’nin devreye girmesiyle durum, kriz öncesi pozisyona getirilmişti.