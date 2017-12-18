Avrupa Birliği Bakanı Çelik: Seçimle gelen hükümete 'darbe yaptı' demek darbeciliktir

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da asıl darbeyi siz yaptınız." sözlerine, "Türkiye Cumhuriyetinin seçimle gelen hükümetine, 'darbe yaptı' derseniz, bunu da 15 Temmuz'la eşitlerseniz bunun adı darbeciliktir." karşılığını verdi.

Çelik, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP'li Tüm'ün, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da asıl darbeyi siz yaptınız; 120 binden fazla kamu emekçisini işinden attınız, 180 gazeteciyi cezaevine yolladınız, barış isteyen akademisyenleri işinden ettiniz, seçilmiş milletvekillerini ve belediye başkanlarını hapse attınız." sözleri, Genel Kurulda tartışmaya neden oldu.

Çelik, Tüm'ün bu sözlerinin, Meclise girdiğinden beri duyduğu en yanlış cümle olduğunu söyledi.

Avrupa'da birçok kişiyle muhatap olduğunu anlatan Çelik, "Asıl darbeyi 20 Temmuz'da siz yaptınız." denildiğini, 15 Temmuz darbe girişimiyle, hükümet uygulamalarını eşit düzeyde, birbiriyle benzeştirerek ele alan böyle bir cümleyi Türkiye'nin düşmanlarından bile duymadığını kaydetti.

Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'de sapık bir dini ideolojiyi hakim kılmak üzere asker elbisesi giymiş teröristlerin, devleti, meşru hükümeti yıkmak, Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini öldürmek, hükümeti devirmek için milletin masum evlatlarını öldürdüğü alçak bir girişim olduğunu belirtti. Çelik, bu cümleyle meşru hükümetin, seçilmiş hükümetin hiçbir faaliyetinin eşit düzeyde ya da yan yana zikredilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Asıl darbeyi 20 Temmuz'da siz yaptınız." diyerek, altına siyaseten tartışmalı birtakım argümanları sıralamanın son derece yanlış bir tutum olduğunu vurgulayan Çelik, 15 Temmuz'daki darbe girişimini hep beraber kınamaları gerektiğini söyledi.

"15 Temmuz'u girişim, 20 Temmuz'u darbe yapıyor"

Çelik, bu cümlenin başı yalan olduğu için altını tartışmaya gerek olmadığını dile getirerek, meşru hükümet ile darbenin bir tutulamayacağını dile getirdi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meşru hükümet ile darbeyi bir tutan kişinin, bu Meclisin meşruiyetine de inancı yoktur. Siz Fetullahçıların kullandığı argümanını kullanıyorsunuz. Bunları diyen, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle meşru hükümeti eşit teraziye koyan bir demokrasi algısına sahip. Buna demokrasi demiyoruz, bunun adı darbeciliktir. Türkiye Cumhuriyetinin seçilme gelen hükümetine 'darbe yaptı' derseniz, bunu da 15 Temmuz'la eşitlerseniz bunun adı darbeciliktir.

20 Temmuz diye bir darbe girişiminden bahsediyor, 15 Temmuz'u girişim yapıyor, diğerini darbe yapıyor. Eğer siz 15 Temmuz darbe girişimi ile hükümetin yaptığı işe darbe diyerek bunu özdeşleştirirseniz, hatta daha da şedit bir yere koyarsanız bunun adı demokratik eleştiri olmaz. Bundan yüce Meclisin fersah fersah uzak durması gerekir. Bütün bu uygulamaları eleştirebilirsiniz, hepsini tartışabiliriz, bütün bunların demokrasiyi zaafa uğrattığını, demokraside kırılganlık yarattığını söyleyebilirsiniz ama darbe başka bir şeydir. Bunu 15 Temmuz darbe girişimiyle aynı cümle içerisinde kullanarak ve ondan daha tehlikeli bir şey olarak sunmak o zaman şu manaya gelir: Fetullahçı terörist organizasyon ile meşru hükümeti aynı paradigma içinde algılamak, aynı zeminde değerlendirmek anlamına gelir."