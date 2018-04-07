Avrupa Türk devinin önünde tir tir titriyor
Avrupa’nın Türkiye’ye karşı terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün yanında durması sonuçlarının ağır olacağı uyarısı yapan İspanyol El Pais gazetesi, “Avrupa Türk devinin önünde titriyor. Hayalkırıklılığına uğrayan dost, düşman gibi görünmeye başlıyor” analizi yaptı.
Batı'nın terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı yalnız bıraktığı Türkiye’yi sürekli eleştirmesi sağduyulu Avrupalılarda büyük endişeye neden oluyor. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Avrupa’nın Türkiye konusunda attığı yanlış adımların sonucuna ilişkin “Avrupa Türk devinin önünde titriyor” analiziyle değerlendirdi.
TEHLİKE İŞARETLERİ
Analizde, “Türkiye, Avrupa’ya Thomas Jefferson’ın (ABD’nin eski başkanlarından) dediği gibi ‘kırgın bir dostun en acımasız düşman olduğunu’ gösteriyor” ifadesi yer aldı. Avrupa Birliği’nin (AB) her hafta Türkiye’yi yerden yere vurmasının, Avrupa’nın güney sınırlarında korkuya yol açtığı ve Brüksel’in provoke ettiği öfkeyi yatıştıramadığı belirtildi. Tehlike işaretlerinin açık olduğuna değinilen analizde, bunlardan birinin “eski Rus ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki çıkar ittifakı” olarak tanımlanan Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma olduğu vurgulandı. Türkiye’nin NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak Rusya’dan S-400 almasının ardından Moskova ile nükleer santral anlaşması da imzaladığı hatırlatıldı. İkinci delilin ise Türkiye ve Rusya’nın üçüncü ortak olarak yanlarına İran’ı da alarak Suriye’deki savaşı Batı’nın çıkarlarına karşı kazanabileceği ifade edildi.
BAKANLAR’DAKİ FETÖ
“Avrupa’nın arka bahçesi Balkanlar’daki” riskin de görünür olduğuna dikkat çekilen analizde, Türkiye’nin büyük bir Müslüman nüfusa bu bölgedeki nüfuzunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerine paralel olarak arttığı belirtildi. 6 FETÖ’cünün Kosova’dan Türkiye’ye getirilmesi ile iki Yunan askerinin Türkiye’de tutuklanmasına yer verilen analizin sonunda da ilginç tespitler yer aldı.
MANTIKLILAR DİNLENMEDİ
Analizin son bölümü şöyle: “20 sene önce Türkiye’nin aday kabul edilmesi, Avrupa’nın İslam’la sınır hattının İstanbul, İran ya da Irak’la mı olması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Londra hariç, büyük bir çoğunluk İstanbul’u tercih etti. Dönemin Hollandalı AB Komisyonu Üyesi Frits Bolkestein, ‘Türkiye’nin içerde olmasıyla, Viyana’nın (1683’te Osmanlı İmparatorluğu’nun kuşatmasından) kurtuluşu boşa gider’ diyecek kadar ileri gitti. AB’nin büyük bölümü, ‘Hayır dersek, Türkiye İslami bir ülke olur, İran’a yakınlaşır ve nükleer silah geliştirir’ tahminde bulunan eski Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily gibi daha mantıklılar yerine bu tür şarkıları dinlemeyi tercih etti. Hayalkırıklığına uğrayan dost, düşman gibi görünmeye başlıyor. İspanya da o zaman uyarıda bulundu ancak kimse inanmak istemedi. Ta ki şimdiye kadar.”
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