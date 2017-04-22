Avrupa’nın sopası AGİT

Türkiye'ye 16 Nisan’daki referandumu izlemek için ‘tarafsız gözlemci’ olarak gönderdiği heyetin başkanı ve üyeleri PKK yandaşı ve ‘hayır kampanyası’ düzenleyen isimler çıkan AGİT’in, Avrupa’nın kendi çıkarlarına itiraz eden ülkeleri hizaya getirmek için kullandığı ‘sopa’ kurum olduğu ortaya çıktı. AGİT’in Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin liderlerine siyasi baskı aracı olmayı kendisine amaç edindiğini belirten Gazeteci-Yazar Sevil Nuriyeva, “AGİT, AB’nin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarına göre ülkeler hakkında rapor veriyor. Çıkarına bir yönetim gelecekse ‘Demokrasi için umut ışığı doğdu’ gibi raporlar yazıyorlar. Türkiye referandumdaki değişiklikle siyasi ve ekonomik yükselmeye geçip AB’nin lokomotifi Almanya’ya gelecekte rakip olacağı için olumsuz rapor yazarak baskı oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

BELARUS’TAN KOVULDULAR

Referandumla ilgili tek yanlı rapor hazırlayarak tepkileri üzerine çeken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tarafsız gözlemcileri, geçmişte de tartışılan uygulamalarla gündeme geldi. AGİT’in AB ile arası iyi olmayan Belarus’a 2011 seçimlerinde gönderdiği gözlemci, ‘dizayn’ amaçlı istihbari çalışmalarda bulunması sebebiyle sınır dışı edildi ve ofisleri kapatıldı. AGİT’in başkent Minsk’de 2003’te açtı büro, birçok projenin gerçekleştirilmesini sağlamıştı. 19 Aralık’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerine gözlemci gönderen AGİT, oyların doğru sayılmadığı değerlendirmesinde bulunmuş, seçimin demokrasi kriterlerini yerine getirmediğini öne sürmüştü.

TESCİLLİ RÜŞVETÇİ ÇIKTI

AGİT’in Türkiye’ye gönderdiği gözlemcilerden Litvanyalı Ricardas Ramoska’nın adının ise büyükelçi yardımcılığı döneminde büyük bir rüşvet soruşturmasına karıştığı ortaya çıktı. Ramoska, suçlu bulunarak hüküm giydi. Ramoska’nın, o dönemde Belarus vize işlemleri için rüşvet aldığı tespit edildi.

GÖZLEMCİ AJANLIK YAPMIŞ

Türkmenistan’da 2007’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de AGİT’in başka bir skandalı ortaya çıktı. AGİT’in gözlemci delegasyonundaki Benjamin Moreau’nun Türkmenistan aleyhinde ajanlık yaptığı belirlendi. Türkmenistan’ın Moreau hakkında soruşturma başlattı.

BULGAR ZULMÜNE SESSİZ KALDI

Sözde ‘tarafsız’ gözlemci olan AGİT, ‘Türkiye’de adil şartlarda referandum yapılmadığı’ yönünde ön rapor hazırlarken, Bulgaristan, Almanya ve Hollanda’daki sandıklarda oy kullanan Türklere yönelik uygulamaları ise adeta görmezden geldi. Bulgaristan’daki genel seçimlerde oy kullanan Türk kökenli Bulgar vatandaşı seçmene ‘kiril alfabesi ile başvuru’ zorunluluğu getirildi. Ülkedeki seçimleri izlemek üzere Türkiye’den Bulgaristan’a gitmek isteyen gazetecilere de geçiş izni verilmedi. Seçimleri izleyen AGİT gözlemcileri, raporlarının satır arasında bir cümle bu duruma yer verdi ama bu ülkede Türk ve Müslüman seçmenin iradesinin Bulgaristan Meclisi’ne yansımasının önüne geçilmesi için çıkarılan engeller ve özgür basına izin verilmemesini hiç gündeme getirmedi.

AZERBAYCAN’I KARIŞTIRDI

Dağlık Karabağ sorunu gerekçe gösterilerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si, Ermenistan tarafından 1992 yılında işgal edildi. AGİT Minsk Grubu adı altında sözde ‘barışçıl çözüm’ için Fransa, ABD ve Rusya’nın başkanlığında yapılan görüşmeler, 25 yıldır bir arpa boyu ilerlemediği gibi işgalci Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından çıkarılması için hiç bir adım atılmadı. Bu sırada, Azerbaycan topraklarına yoğun Ermeni nüfusu yerleştirilerek bu bölgelerin Ermenileştirilmesi politikası güdüldü. 25 yıldır süreci ‘idare eden’ AGİT ise, Azerbaycan’ın beşte birinin Ermenileştirilmesi projesinin baş mimarı oldu.

AVRUPA’DAKİ MAHALLE BASKISI