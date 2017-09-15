Avukatı da FETÖ’cü çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Celal Çelik, FETÖ’nün avukatlık yapılanması ve MİT kumpasının da yer aldığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. FETÖ’cü polislerin Deniz Baykal’a yönelik ‘kaset kumpasıyla’ genel başkan olan Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşları Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, eski Başdanışmanları Fatih Gürsul, Murat Aksoy ve Koray Çalışkan’ın ardından dün de avukatı Çelik hakkında da FETÖ’den soruşturma açılması, Ankara kulislerinde ‘FETÖ’nün MİT Kumpası ve CHP’deki yapılanmasına ilişkin çember daralıyor’ şeklinde yorumlandı.

TALİMAT ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul’a gönderildi. Arama sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve bazı milletvekilleri de Çelik’in evine gittiği görüldü. FETÖ’nün yargı yapılanmasının yoğun olduğu bir dönemde Yargıtay Tetkik Harimi olarak göreve başlayan Çelik, terör örgütü FETÖ’nün yayın organları olarak bilinen Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların Digitürk platformundan çıkarılması üzerine teröristbaşı Fethullah Gülen’in talimatıyla Digitürk aboneliğini iptal eden örgüt üyeleriyle birlikte hareket etmişti. Çelik bununla da kalmayıp, yapılan işlemin hukuksuz olduğu yönünde dilekçe yazarak kamuoyu oluşturmuştu.

ALGI OLUŞTURULDU

Örgütün ‘avukat yapılanmasında’ yer aldığı iddia edilen Çelik’in, yine FETÖ’den tutuklanan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul ile yoğun irtibatı olduğu kaydedildi. FETÖ’cü asker ve savcılarca, MİT’in Suriye’deki Türkmenlere yönelik yardım TIR’ları durdurulmuş ve sonrasında bu görüntülerin kaset ve fotoğrafları, FETÖ firarisi Can Dündar’ın yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesinde yayınlatılarak ‘Türkiye, DEAŞ’a yardım yapıyor’ algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Dündar’ın bu kumpas görüntülerini nereden aldığının peşine düşen savcılık, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Enis Berberoğlu’na ulaşmıştı. Bu defa ‘Berberoğlu bu dosyayı nereden aldı’ sorusunun peşine düşen savcılığın, Kılıçdaroğlu’nun, ‘Bylock kullanıcısı’ çıkan eski danışmanı Fatih Gürsul ile Çelik’in de ‘MİT kumpası’ sürecinde yoğun görüşme içinde olduğunu belirleyerek ‘MİT kumpasının perde arkasındaki çemberi daralttığı’ öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'na FETÖ şoku! Avukatı Celal Çelik gözaltına alındı @ardanzenturk pic.twitter.com/Rz94N6EwAM — 24 TV (@yirmidorttv) September 15, 2017

CHP SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Çelik’e sahip çıkması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Çelik’i “Bir avukat, düzgün bir avukat” şeklinde savundu.