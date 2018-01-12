Avukatları bile böyle savunamadı

Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın bireysel başvurusuna verdiği ‘hak ihlali’ kararında sıraladığı gerekçelerle adeta sanıkların avukatı gibi davrandığını gösterdi. Twitter ve Can Dündar kararlarından sonra AYM bir kez daha, kendisini hem hakim hem savcı hem de temyiz mercii olan Yargıtay’ın yerine koymuş oldu. AYM, yetki aşan karar sonrasında, ilk derece mahkemesinin gerekçeli kararı bekleyeceğini bildirmesi üzerine, teamülleri aşarak twitter üzerinden açıklama yaptı. AYM, ilk derece mahkemeye “Gerekçeli karar internet sitemizde” cevabı verdi. AYM’nin basın açıklamasında ise FETÖ davalarının esasını boşa çıkaracak söylemler içerdiği dikkati çekti. AYM açıklamasında, FETÖ’nün medya ayağına yönelik soruşturma adeta kadük kılınmak istendi. Sanık Mehmet Altan’ın sadece 2010’da yazdığı yazı ve 2016’da yaptığı konuşma nedeniyle tutuklandığından söz edilen açıklamada “17-25 Aralık soruşturmalarından birkaç yıl önce yazılmış yazının FETÖ’nün amaçları doğrultusunda kaleme alındığı kanaatine soruşturma makamlarını sevk eden olgusal temeller ortaya konulmamıştır” denildi. AYM, Altan’ın, FETÖ’nün yayın organı olan ve kapatılan Can Erzincan TV’de yayımlanan sözleriyle ilgili olarak da “...suça konu sözleri darbe teşebbüsünün ortamını hazırlamak amacıyla söylediğinin olgusal temellerinin ortaya konulamadığı görülmektedir” savunması yapıldı. Açıklamadaki bir başka dikkat çeken noktayı ise, terör örgütünün yayın organında sarf edilen sözlerin “FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda” hareket edildiğine dair delil olmadığı konusu oldu. Açıklamada, “...başvurucunun ilgili yazıyı yazarken FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine ilişkin kanaat oluşmasını sağlayacak nitelikteki olguların varlığı gösterilememiştir” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, sanığın sözlerini hafifleştirmek için kullanıldığı yorumları da yapılan “kamuoyunun bir kesimi ile benzer sözler” ifadesi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Açıklamada, “Suça konu yazıların yayımlandığı ve konuşmaların yapıldığı dönemde kamuoyunun bir kesiminin dile getirdiğine benzer görüşleri başvurucunun ifade etmesi nedeniyle hakkında tutuklama tedbirine başvurularak ifade ve basın özgürlüklerine müdahale edilmesinin hangi “zorlayıcı toplumsal ihtiyaç”tan kaynaklandığı anlaşılamamaktadır” yorumu yapıldı.

AVUKATI OLSA BU KADAR SÖYLER