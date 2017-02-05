Avukatları da ByLock’çu çıktı
FETÖ davalarında yargılanan sanıkların avukatlığını yapan 95 şüpheliyle ilgili, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 22 kişi tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla aralarında Fetullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak’ın da olduğu 34 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.
YEĞENİ DE TUTUKLANDI
Tutuklananlar arasında FETÖ’cü eski emniyet müdürü Yurt Atayün’ün avukatı olan Sıddık Filiz ve Hidayet Karaca’nın avukatlığını yapan Doğan Akkurt ile Fetullah Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen de yer alıyor. Tutuklanan ve haklarında yakalama emri çıkarılan birçok avukatta FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock bulunduğu tespit edildi.
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