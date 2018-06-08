Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına Hükümetten tepki: İslam düşmanı siyasetçiler yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Bu, işte bazı ülkelerin, siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir."

"Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçiler, yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecekler."

"(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Haksızlıklara karşı dik duruş sergileyeceğiz. Yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."