Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına Hükümetten tepki: İslam düşmanı siyasetçiler yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) 'Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçiler, yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecekler.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Bu, işte bazı ülkelerin, siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir."
"Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçiler, yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecekler."
"(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Haksızlıklara karşı dik duruş sergileyeceğiz. Yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."
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