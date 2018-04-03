Ayasofya selamı Yunan’ı çıldırttı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunarak yaptığı bienal açılışı ve kamuflajla Hatay sınır birliklerini ziyareti Yunanistan’ı çıldırttı. Yunan gazeteleri bu durumu Batı’ya ve Hristiyanlığa saldırı olarak sundu.
15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye’den kaçan FETÖ’cüleri iade etmeyen Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri germek için elinden geleni yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Yeditepe Bienali’nin açılışını yaptığı Ayasofya’daki selamı ve konuşması Yunanistan’ı çok kızdırdı. Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması, Erdoğan’ın Ayasofya’dan verdiği mesaj Yunan basınında geniş yer buldu. Gazetelerin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
KABUL EDİLEMEZMİŞ
Yunanitan’daki gazeteler “Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya’da 4 parmağıyla selamladı” başlıklarını attı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali’nin açılış töreninde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılmış, Erdoğan burada Ayasofya ile birlikte bazı mabedlerin müze yapılmasını eleştirmişti. Bu durum Yunanistan’da da büyük ses getirdi. Ülkede yayın yapan gazeteler, bu gelişmeyi kabul edilemez olarak nitelendirdi.
BU BİR MEYDAN OKUMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan gazeteler şu başlıkları kullandı:
- Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya’da 4 parmağıyla selamladı.
- Erdoğan Batı’ya Ayasofya ile saldırdı.
- Erdoğan’dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya’dan selamladı.
Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeditepe Bienali’nin açılışını Ayasofya’da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘rabia selamı’ Yunanlıları kızdırdı.
PAVLOPULAS’TAN KÜSTAH TEHDİT
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye’yle ilgili tehdit dolu açıklamalar yaptı. Pavlopulos, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada kan dökmekten çekinmeyeceklerini belirtti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Bunu her zaman söyleyeceğim: bizim sınırlarımız ve topraklarımız Avrupa Birliği’nin sınırları ve topraklarıdır. Bu nedenle sorumluluğumuz daha da büyük. Bize ait olmayandan bir hak iddia etmiyoruz ve bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun ve Avrupa müktesebatının bize verdiğini birlik içerisinde hep beraber savunma konusunda karar aldık. Tarihin bize verdiğini ve yeniden altını çizerek söylüyorum hiçbir hak iddiasında bulunmadan savunma konusunda karar aldık. Ancak hiçbir şey de vermiyoruz. Bu konuda da başkalarının gücünü hesaplamıyoruz, sadece ruhumuzun ve beraberliğimizin gücünü hesaplıyoruz” şeklinde konuştu.
ÜÇ KOLDAN TAHRİK
Yunan basınındaki Türkiye öfkesi Cumartesi günkü Ayasaofya programı ile sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi, Yunanistan’da panik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek için kamuflaj giyerek sınıra gitmesi, ülkede yayın yapan gazetelerin manşetlerini süsledi.
1922’Yİ HATIRLADI
“Türkiye, Yunanistan’ı 3 koldan tahrik ediyor” manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması, Kardak’ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım’ın “Ege’de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922’yi hatırlasın” sözlerini tahrik nedeni olarak gösterdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: CİDDİYETSİZ, SEVİYESİZ
Dışişleri Bakanlığı, Edirne’de Türkiye sınırını yasa dışı geçtikleri için Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık Yunan makamlarının, Türkiye’ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığına dikkat çekti. Yazılı açıklamada,
“Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir. Devlet ciddiyetiyle bağ daşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz” ifadesi kullanıldı.
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