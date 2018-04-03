Ayasofya selamı Yunan’ı çıldırttı!

15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye’den kaçan FETÖ’cüleri iade etmeyen Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri germek için elinden geleni yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Yeditepe Bienali’nin açılışını yaptığı Ayasofya’daki selamı ve konuşması Yunanistan’ı çok kızdırdı. Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunması, Erdoğan’ın Ayasofya’dan verdiği mesaj Yunan basınında geniş yer buldu. Gazetelerin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

KABUL EDİLEMEZMİŞ

Yunanitan’daki gazeteler “Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya’da 4 parmağıyla selamladı” başlıklarını attı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali’nin açılış töreninde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılmış, Erdoğan burada Ayasofya ile birlikte bazı mabedlerin müze yapılmasını eleştirmişti. Bu durum Yunanistan’da da büyük ses getirdi. Ülkede yayın yapan gazeteler, bu gelişmeyi kabul edilemez olarak nitelendirdi.

BU BİR MEYDAN OKUMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan gazeteler şu başlıkları kullandı:

- Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya’da 4 parmağıyla selamladı.

- Erdoğan Batı’ya Ayasofya ile saldırdı.

- Erdoğan’dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya’dan selamladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeditepe Bienali’nin açılışını Ayasofya’da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘rabia selamı’ Yunanlıları kızdırdı.

PAVLOPULAS’TAN KÜSTAH TEHDİT

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye’yle ilgili tehdit dolu açıklamalar yaptı. Pavlopulos, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada kan dökmekten çekinmeyeceklerini belirtti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Bunu her zaman söyleyeceğim: bizim sınırlarımız ve topraklarımız Avrupa Birliği’nin sınırları ve topraklarıdır. Bu nedenle sorumluluğumuz daha da büyük. Bize ait olmayandan bir hak iddia etmiyoruz ve bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun ve Avrupa müktesebatının bize verdiğini birlik içerisinde hep beraber savunma konusunda karar aldık. Tarihin bize verdiğini ve yeniden altını çizerek söylüyorum hiçbir hak iddiasında bulunmadan savunma konusunda karar aldık. Ancak hiçbir şey de vermiyoruz. Bu konuda da başkalarının gücünü hesaplamıyoruz, sadece ruhumuzun ve beraberliğimizin gücünü hesaplıyoruz” şeklinde konuştu.