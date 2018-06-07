Aybet, Milli Savunma Üniversitesi’nde Türkiye’nin Ulusal Güvenliği ve Küresel Adalet temalı konuşma yaptı

Başdanışman Prof.Dr. Gülnur Aybet Milli Savunma Üniversitesinde: ‘‘Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Ulusal Güvenliği Ve Uluslararası Adalet’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Uluslararası Sistemin geçmekte olduğu değişikliklerden dolayı, bir ‘güvensizlik muamması’ haline geldiğini vurgulayan Aybet, Liberal ve Batı eksenli dünya düzeninin kendi içindeki çelişkilerine dikkat çetki. Avrupa ve Amerika arasında büyüyen farklılıklar, içe dönük politikalar, aşırı sağın yükselişi ve brexit gibi sorunların bu çelişkilerin belli başlı sebepleri olduğunu açıkladı.

Aybet, Rusya ve Çin’in liberal küresel düzene alternatif olarak getirdikleri yeni kurumlar, yatırım ve ticaret yolları ve aynı anda AB ve BM gibi uluslararası kurumların zayıflamaları ile, sistemsel dengeleri sorgulamaya başlayan bir sürece girdiğimizi belirtti.

Bu belirsiz değişim süreçleri ile birlikte aynı anda yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıktığını belirten Aybet, ‘sanal terör hücreler’ in illegal küresel iletişim ağlarından yararlanmaları ve Suriye gibi uzayan bölgesel çatışmalardanbir küresel sorun haline gelen göç dalgalarının ‘insani güvenliği’ni yeni bir boyuta taşıdığını anlattı.

Aybet, bu büyük küresel değişimlerin içinde, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve küresel adaletin temininde vizyon belirleyici bir rol üstlenmesinin önemini vurguladı.

Türkiye’nin başka hiçbir ülkenin karşılaşmadığı ciddi bir ulusal güvenlik sorunu yaşamakta olduğunu belirten Aybet, Türkiye’nin sınırlarının içinde ve ötesinde üç terör örgütüyle ( FETÖ; PKK-PYD-YPG ve DEAŞ) mücadele ettiğini ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği başarılı mücadele ile sınır boyu bir terör oluşumunun yer almasını engellemiş ve buralardan terör örgütlerinin yurt içinde operasyonlar düzenlemesi engellediğini belirtti. Buna mukabil, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin yabancı basında çok yönlü karalama kampanyası olduğunu ve bu sebeplerden ötürü Türkiye değişen bir adaletsiz küresel sistemde kendi güvenlik söylemini ve stratejisini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin vicdani dış politika ve realpolitik arasında hassas dengeler uygulayan bir ülke olduğunu, bu değişen küresel tablo karşısında statik ve tek odaklı bir dış politika izlemesinin mümkün olmayacağını anlatan Aybet, NATO’da geliştirilmekte olan Orta Doğu ve Afrika odakli merkezde daha aktif bir rol oynanması gerektiğini ve BM Güvenlik Konseyinin reformunda Türkiye’nin değişen küresel sistemi pozitif yönde şekillendirebilecek ülkelerden biri olduğunu, Cumhurbaşkanının ‘Dünya Beşten Büyüktür’ sözü ile hatırlattı.