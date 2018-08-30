Ayder’i yeni proje heyecanı sardı 

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Ayder Yaylası’nı kurtarmak için harekete geçen Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) hazırladığı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, ‘imar kirliliği’ tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan ve beğendikleri projenin başlamasını beklediklerini söyledi. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, yaylanın sorunlarına çözüm getirecek ve yıl sonunda başlanacak proje için 2019 yılına dönük rezervasyon almadıklarını söyledi.

TOKİ’nin açıklanan Rize Çamlıhemşin’deki ‘turizm merkezi, milli park, ve doğal sit’ alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası’nı ‘imar kirliliği’nden kurtarma projesi bölgede heyecan yarattı.

DAHA GÜZEL OLACAK

Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, ‘imar kirliliği’ni sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahiplerinden işletmeci Meryem Okumuşoğlu, Ayder’in eskiden çok daha güzel olduğunu belirterek, gecekondu tipi yapılar nedeniyle doğal güzelliğinin bozulduğunu savundu. Okumuşoğlu, “Ayder Yaylası şehir oldu, yaylalıktan çıktı. Şimdi Kentsel Dönüşüm Projesi yapılacak. Biz bu projeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz. TOKİ’nin yapacağı projeyi bekliyoruz. Ayder, bu proje ile çok daha güzel olacak” dedi. İşletmeci Ayşe Sarı da Ayder’de doğup, büyüdüğünü belirterek, “Kargaşa hali var. Projeyi gördüm. Çok büyük bir proje hazırlanmış. Nasıl uygulanacağını merakla bekliyoruz” diye konuştu.

Ayder Yaylası´nın bağlı olduğu Kaplıca Köyü’nün eski muhtarı Muhammet Sarı ise projeyi sanal ortamda izlediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, “Eğer TOKİ bu projeyi uygularsa çok süper olur, iyi olur. Yöneticilerimizde Ayder’le daha iyi ilgilenir. Ayder şu anda köy statüsünde bile değil. Bu projeden çok umutluyuz” dedi.

Kübra Sarı da “Proje çok güzel. Ben de öyle bir doğanın olmasını isterim. Biz de Ayder’in projedeki gibi güzel olmasını çok istiyoruz” diyerek, projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Erdal Sarı, projenin, Ayder’i gelecek kuşaklara taşıyacak emsal çalışma olacağını belirterek şunları söyledi: “Bu proje herkesi heyecanlandırdı. Proje, Ayder’in mevcut altyapı, ulaşım ve imar sorunlarına çözüm getiriyor. Projenin anlatılarak bir an önce başlamasını bekliyoruz. Bize ‘2019 için rezervasyon almayın’ denilmişti. Biz de gelecek yıl için planlamalarımızı buna göre yapıyoruz.”