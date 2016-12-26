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Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

  • ANKARA (AA)
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

TUĞLUK'LA BİRLİKTE 5 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı terör soruşturması kapsamında 5 kişi daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'un da bulunduğu 6 kişi hakkında, silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk'un da Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kısa süre öncesine kadar Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) merkez olarak kullandığı binada arama yaptı.

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