Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Güçlenen Türkiye bizim de gücümüzü artırıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en yüksek düzeyde olduğunu söyleyen Aliyev, dünyada birbirlerine bu kadar yakın olan ve destek veren başka ülkelerin bulunmadığını belirtti.

Müzakere olunan tüm konularda Türkiye ile fikir birliği olduğunu ifade eden Aliyev, siyasi ilişkilerin de başarıyla geliştiğini, çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapıldığını hatırlattı.

Uluslararası arenada da iki ülkenin her zaman birbirini desteklediğini vurgulayan Aliyev, bugünkü görüşmelerde Erdoğan'ı Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreciyle ilgili bilgilendirdiğini söyledi.

"Tarihi topraklarımızda ikinci Ermeni devletine müsaade etmeyeceğiz"

Sorunun henüz çözülemediğini, tarihi Azerbaycan toprakları olan Dağlık Karabağ ve diğer 7 ilin işgal altında bulunduğunu, 1 milyondan fazla insanın mülteci durumunda olduğunu anımsatan Aliyev, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 4 kararı bulunuyor. Bu kararlara göre Ermenistan ordusu işgal altındaki toprakları derhal ve koşulsuz boşaltmak zorundadır. Fakat bu kararlar kağıt üzerinde kalıyor ve Ermenistan bunları hiçe sayıyor. Bu bize karşı uygulanan çifte standart siyasettir. Bazı durumlarda BMGK kararları birkaç gün içerisinde uygulanıyor. Bize geldiğinde ise bu kararlar uygulanmıyor. Dağlık Karabağ sorunu uluslararası hukuk kuralları içerisinde ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Tarihi topraklarımızda ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu konularda Azerbaycan'a verdiği destekler için Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Aliyev, bugün askeri ilişkilerin geliştirilmesi konularını da müzakere ettiklerini bildirdi.

"Türk savunma sanayisine ilgi duyuyoruz"

Bu yıl Azerbaycan'da Türk ordusuyla üç kez ortak tatbikat gerçekleştirildiğini dile getiren Aliyev, "Askeri, teknik alandaki ortak faaliyetimiz devam ediyor. Türkiye'nin her geçen gün gelişen savunma sanayisine büyük ilgi duyuyoruz. Türkiye'den askeri ürünler alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz." dedi.

"Türk şirketlerinin gördüğü işler kaliteli"

İki ülke arasında gelecekte yürürlülüğe girmesi planlanan tercihli ticaret anlaşmasıyla ticaret hacminin büyük oranda artacağına işaret eden Aliyev, "Karşılıklı yatırımlar konusunu da görüştük. Bugüne kadar Azerbaycan'dan Türkiye'ye 10 milyar dolar, Türkiye'den Azerbaycan'a ise 11 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların hacmi artacak. Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan yatırımları 20 milyar dolara ulaşacak.

Türk şirketleri uzun süredir Azerbaycan'da başarılı faaliyet sürdürüyor. Türk şirketleri bugüne kadar Azerbaycan devletinin 11 milyar dolar tutarında kamu ihalesini aldı. Biz bundan memnunuz. Türk şirketlerinin gördüğü işler çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünya çapında bir güce dönüştü"

Enerji ve ulaştırma konularını da müzakere ettiklerini söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize doğru başarıyla ilerliyoruz. TANAP yakın zamanda tamamlanacak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı dün açıldı. Bu tarihi günü kardeşimle (Erdoğan'la) ve Türkiye'den gelen diğer kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Türkiye ve Azerbaycan'ın girişimleriyle yapılan tüm projeler faaliyete geçiyor. Bu, bizim birlik ve dostluğumuz sayesinde oluyor. Bugün Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliği, bölge için önemli etkendir, bölgede istikrar sağlayıcı bir rol üstleniyor. Güçlenen Türkiye bizim de gücümüzü artırıyor. Sizin başarılarınıza kalpten seviniyoruz. Aziz gardaşımın liderliği sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güce dönüşmüş durumdadır. Dostları seviniyor, düşmanları ise üzülüyor. Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği ebedi olacaktır."