Azerbaycan ile aynı kaderi paylaşıyoruz 

TBMM Başkanı Yıldırım meclis başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC’den sonra kardeş ülke Azerbaycan’a gerçekleştirdiğini söyledi. Yıldırım, ticaret hacimdeki daralmanın tersine döndüğünü ve artış eğilimine geçtiğini belirterek, “Fakat bu rakamlar Türkiye ve Azerbaycan’ın potansiyeli dikkate alındığında yetersiz. Ticaretimizi artırmamız lazım. Bunun için daha çok

geliş gidiş daha çok karşılıklı görüşme olmasında fayda var. TBMM’de de herkes Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubuna üye olmak için yarışıyor. Türkiye ve Azerbaycan aynı bölgede, aynı kaderi paylaşıyor. Bölgemiz üzerinde son zamanlarda ciddi birtakım planlar var. Bu planlara karşı dayanışmamızı ve güç birliğini artırmamız lazım. Bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı daha kararlı bir duruş ortaya koymamız gerekiyor.”

Aliyev kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı kabul etti. Yıldırım’ı TBMM Başkanı olarak seçilmesi vesilesiyle kutlayan Aliyev, Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemde ve diğer görevlerinde Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Bakü-Tiflis-Kars projesinin gerçekleşmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda geliştiğini söyledi.