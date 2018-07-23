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Azerbaycan'da FETÖ’nün şansı yok

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in de olduğu gazeteciler, Bakü’de FETÖ’yü ve darbe girişimini anlattı. Yiğitel, 5 Temmuz’un klasik bir darbe olmadığına söyledi.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü›de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve 15 Temmuz darbe girişimi ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Hasanov, iki devlet tek millet temel düsturları olduğunu söyledi. Hasanov, “Türkiye bizim için olmazsa olmazdır. Özellikle Erdoğan döneminde iki devlet arasında kurulan anlamlı ve özel ilişkiler bizi çok mutlu etti. Türkiye bu coğrafyadaki en önemli ülkedir. Ordusu güçlü bir ülkedir. Türkiye zor dönemde sırtımızı dayadığımız bir akraba devletimizdir. FETÖ’ye destek verenlerle mücadelede kararlıyız ve netiz.Biz FETÖ terör örgütü tehlikesinin farkındayız. Bu konuda rahat olun. Burada hayat şansları yok” dedi.

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