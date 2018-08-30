Babalarının istiklal madalyaları

2008’de 115 yaşında vefat eden son İstiklal gazisi Yakup Satar’ın oğlu Fevzi Satar (82) babasının madalyasını gururla taşıdığını söyledi. Kurtuluş Savaşı gazisi Veli Gökdağ’ın oğlu Hasan Gökdağ (89) da Kore Gazisi. Muğla/Milas’da yaşayan Gökdağ, “Babam 65 yaşında hayatını kaybetti. Madalyası verildikten yaklaşık bir ay sonra öldü. Madalyasını bağrına hiç takamadı” dedi.

ATEŞTEN GEÇTİK GELDİK

Merhum Gazi İbrahim Hakkı Ar’ın kızları Nihan Akpak, Nirhan Ar ve Melike Çorumlu da babalarıyla gurur duyuyor. Nihan Akpak, babasının savaşla ilgili hiçbir şey anlatmadığını belirterek “Neden anlatmıyorsun dediğimizde ‘Biz ateşin içinden çıktık da geldik’ derdi. Başka bir şey demezdi” dedi. İstiklal Madalyası sahibi Ali Kılıç’ın Osmaniye’de yaşayan oğlu Mustafa Kılıç (85) babasının 7 yıl askerlik yaptığını, Kurtuluş Savaşı yıllarından önce Kudüs, Beyrut, daha sonra da Milli Mücadele yıllarında Çukurova’da Kuvayi Milliye saflarında savaştığını kaydetti. Kılıç, “Babamın İstiklal Madalyasıyla gurur duyuyorum. Allah bu vatana bir daha o günleri göstermesin inşallah” dedi. Gazi Mahmut Erkılıç’ın oğlu Hasan Erkılıç da babasının 15 yaşında askere alındığını ve 7 yıl askerlik yaptığını söyledi. Erkılıç, “Bize sürekli düşmanı denize döktüklerini anlatırdı. Eskişehir’deyaralanmış. Kurşun için hep, ‘Bu benim gazilik nişanım. Allah’ın karşısına bununla çıkacağım’ derdi’’ ifadelerini kullandı.

5 KEZ ASKERLİK YAPTI

Gazi Mustafa Balcı’nın 99 yaşındaki kızı Aniş Taş da babasıyla olan anısını şöyle aktardı: “Babam sürekli omzum ağrıyor derdi. Yine bir gün ağrıları arttı. Benden gömleğini çıkarıp bakmamı istedi. Baktığımda sol omzunda çıban gibi bir yara vardı. Üzerine basınca mermi çekirdeği fırladı çıktı. O günden sonra rahat etti babam.” Mehmet Şavşatlı da babasının 5 kez askerlik yaptığını dile getirdi.