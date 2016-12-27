Bab’da her yer tuzaklı bomba

Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ın kontrol altına alanması için çatışmalar aralıksız sürerken, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki tuzak patlayıcı ve mayınlar da tek tek temizleniyor. Önceki gün El Bab’da DEAŞ’a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın 126. gününde 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı. DEAŞ, bölgede muhaliflerin ilerleyişini engellemek için yollara mayın ve patlayıcılar yerleştirirken, sivillerin kentten kaçmasının önüne geçmek için ise tarım arazileri ile zeytin bahçelerinin arasında patlayıcı ve mayınlar döşemiş durumda. ÖSO bünyesinde kurulan bomba imha birimindeki uzmanlar, DEAŞ’ın Bab çevresine döşediği binlerce patlayıcı ve mayınları temizleyerek ilçeye yaklaşıyor. ÖSO’ya bağlı Mutasım birliğinin bomba imha uzmanı Hüseyin Raşid, “DEAŞ çekildiği yerlerdeki evlere, tarım arazilerine ve bahçelere mayın ve patlayıcılar yerleştirmişti.

5 BİNDEN FAZLA PATLAYICI

Cerablus’a operasyon düzenlendiği günden bu yana sadece birliğimiz 5 binden fazla mayın ve patlayıcı imha etti” dedi. “Mare çevresindeki 20’den fazla tarlayı patlayıcılardan temizledik. Ahterin, Türkmen Barik, Şimerin ve Sindif’te de öyle. En çok patlayıcı ve mayını Şimerin’de imha ettik” diye konuşan Raşid, örgütün Bab’da tuzak patlayıcılar kullandığını dile getirdi. Raşid, “Tuzak patlayıcılar sivil hayatta kullandığımız eşyalardan, mesela alüminyum. DEAŞ, alüminyumu eriterek patlayıcılarda kullanıyor. Örgütün kontrolündeki bölgelere bazı maddelerin geçişi yasaklandığında DEAŞ Tedmur’da ele geçirdiği maddeleri patlayıcılara dönüştürerek bu bölgede kullanmaya başladı.Sivillerin evlerinden tarım arazileri, zeytin bahçeleri ile yol kenarına döşenen 5 binden fazla mayın ve patlayıcı etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.