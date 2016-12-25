Bab’da sokak savaşı

Fırat Kalkanı Harekatı, 124’üncü günde terör örgütü DEAŞ’ın ana savunma hattını kurduğu Bab’da tüm hızıyla sürüyor. Sokak savaşlarınına sahne olan Bab’da Mehmetçik ve ÖSO askerleri, DEAŞ’lı teröristlerle göğüs göğüse savaşıyor. Havadan ve karadan bombardıman aralıksız sürerken dün 140 DEAŞ hedefi imha edildi, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye sınırına 30 km’de uzaklıktaki Bab’da önceki gün iki ÖSO askeri de şehit oldu, tank atışları ve çatışmalarda üç terörist öldürüldü. Belirlenen 134 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla hedef alındı. Savaş uçakları da Bab ve Bzagah bölgesinde altı hedefe 9 bomba atarak 6 savunma ve silah mevzi imha etti. 9 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği belirlendi. Sağ ele geçirilen teröristlerin ifadeleri ve teröristlerin telsiz görüşmelerine göre ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

BOMBALI ARAÇLARLA SALDIRI

DEAŞ, Fırat Kalkanı Harekatı boyunca en ciddi direnişini Bab’da gösteriyor. Savunma hattını Bab’da kuran örgüt, sık sık bomba yüklü araçlarla saldırıyor. Araçlara yüklenen bomba miktarı, çoğu zaman uçakların attığı bombanın eşdeğer düzeyinde olabiliyor. Kimi zaman sivil araç gibi sokulan patlayıcı yüklü kamyonetler, yüksek süratle hedefe yol alıyor. Bu nedenle vurularak durdurulmaları oldukça zorlaşıyor. Güdümlü füze ya da tankların isabet imkanı hedefin hızlı hareket etmesinden ötürü azalıyor. Bomba yüklü araçlar, her an tüm yönlerden hatta cephe hattının arkasından gelebiliyor. Bu tür mobil saldırı araçları en iyi, 24 saat devrede olan insansız hava araçlarının nokta atışlarıyla durdurulabiliyor.

HALKIN ARASINA KARIŞIYORLAR

Bab merkezinde meskun mahal savaşı başlarken, yaklaşık 2,5 yıldır ilçede olan teröristler, “sivilleşme” avantajını kullanıyor. 30 km2’lik alan üzerine kurulu olan ve son nüfus sayımına göre 64 bin kişi yaşadığı ilçede sivil yaşama kamufle olmuş teröristler kendilerini gözden kaybettirebiliyor. Küçük gruplar halinde sık sık hızla mobilize oluyorlar. Askerler merkezde ilerlediği esnada, sivillere ait evlerdeki terör hücreleri arkadan ansızın saldırabiliyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ele geçirilen diğer bölgelerin aksine, Bab’da halen onbinlerce sivil bulunuyor.