Bahçeli: Bab’dan boş dönersek Diyarbakır’ı, Ankara’yı tehlikeye atarız

Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Sertifika Töreni’nde “Biriz, beraberiz, Türkiye’yiz” diyerek “Terörle mücadele, partiler ve ideolojiler üstü bir konudur. Teröristleri nerede iseler arayıp bulup, yok etmeliyiz” diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın zaferle taçlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle dedi: “Irak ve Suriye’yi mesken tutmuş terör örgütleri, Türkiye’nin bekasını ileri düzeyde tehdit etmektedir. El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab’dan elimiz boş dönersek, Diyarbakır’ı riske atarız, Ankara’yı tehlikeye sokarız. Tarih bize diyor ki, Yemen’i verdiğimiz gün, Kudüs’ü kaybettik, Halep’ten çekildik.

DÜŞMANLIK SAÇIYOR

Bu itibarla ‘Musul’ diyoruz, ‘Kerkük’ diyoruz, ‘Halep’ diyoruz, Misak-ı Milli’nin onurundan cesaretle bahsediyoruz. Terör örgütlerinin yalnızca ülkemizde değil, doğup palazlandığı yerlerde imhasını şart ve kaçınılmaz görüyoruz.”

ABD’nin PYD-YPG’ye silah yardımının kabul edilemeyecek bir husumet alameti olduğunu söyleyen Bahçeli, “ABD’nin, Rakka operasyonunu erteleyip El Bab’a yüzlerce IŞİD’li canileri takviye ettiğine dönük iddiaların, yenilir yutulur bir tarafı olamayacaktır” dedi. “ABD’nin dış politikasını zannederim yayılmacı ve kaos imalatçısı İngiliz aklı yönlendirmektedir” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Ortadoğu’yu dize getirip Kürdistan’ı inşa etmek isteyen ABD’nin, her yere düşmanlık tohumu saçtığı açık bir hakikattir. ABD, seçim ve tercihini yapmalıdır. Ya Türkiye Cumhuriyeti ya terörizmin kanlı niyeti. Ya dostluk ya da düşmanlık. Türkiye El-Bab’da milli güvenliği için bulunmaktadır. Peki ABD’nin Ortadoğu’da ne işi vardır?”