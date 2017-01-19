Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine 'Babanın çiftliği mi burası' diyen CHP'li bir milletvekiline, 'Sen kimsin bana bu lafı ediyorsun. Böyle bir argo konuşma duymadım. Sanki sokakta kavga ediyor' şeklinde cevap verdi.