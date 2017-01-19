Bahçekapılı'dan CHP'li vekile tepki: Sanki sokakta kavga ediyor
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine 'Babanın çiftliği mi burası' diyen CHP'li bir milletvekiline, 'Sen kimsin bana bu lafı ediyorsun. Böyle bir argo konuşma duymadım. Sanki sokakta kavga ediyor' şeklinde cevap verdi.
TBMM'de anayasa değişiklik teklifinin beşinci maddesinin oylaması sırasında TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
Bahçekapılı'nın oylama süresini uzatmasına CHP sıralarından "Babanın çiftliği mi burası?" şeklinde cevap verildi.
Bu ifadeye sert tepki gösteren Bahçekapılı, "Aileme nasıl laf edersin. Sen kimsin bana bu lafı ediyorsun. Böyle bir argo konuşma duymadım. Sanki sokakta kavga ediyor" diye konuştu.
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