MHP Genel Başkanı Bahçeli: 30 Ağustos Türk tarihinin kilit noktası

Bahçeli, twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayınladı.

Büyük zaferin kazanıldığı 30 Ağustos 1922'nin battı sayılan, söndü sanılan istiklal güneşinin vatan semalarında tekrardan doğmasının, yeniden parlamasının tarihi olduğunu belirten Bahçeli, 30 Ağustos'ta Türk milletinin ordusuyla tek yürek olup devleştiğini, inancın istilayı silip süpürdüğünü, demirin iman karşısında çaresiz kaldığını vurguladı.

"Öyle hazin ve hüsranla bezenmiş bir dönemdi ki millet yorgun, vatan durgun, devlet suskun, düşman dolgun ve gücünün doruğundaydı. Esarete boyun eğmeyen Türk milleti, dağınıklığı birleştirip, yılgınlığı defedip yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer mevkiine ulaşmıştır. 30 Ağustos 1922'de tarihi haklarımız taarruz ruhuyla savunulmuş, Anadolu'nun işgali damla damla akıtılan şehit kanlarıyla savuşturulmuştur." ifadesini kullanan Bahçeli, zalimlerin, hainlerin, asil ve soylu Türk milletinin inanç ve iradesi karşısında diz çöktüğünü, hamiyet ve haysiyetinin önünde tel tel dağıldığını belirtti.

Bahçeli, pencere demirlerinden kamaların, demiryolu raylarından süngülerin, emek emek kağnılarla cepheye taşınan silahların bağımsızlığı müjdelediğini hatırlatarak, zaferlerin önce kafada kazanıldığının altını çizdi. Her zaferin akıl, sabır, strateji, kapsamlı hazırlık döneminin bulunduğunu, 30 Ağustos'un bunun mümeyyiz örneği olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu'yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır. 30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923'ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı, Ötüken şuurunun taarruz halkasıdır. 95 yıl evvel verilen topyekun imha savaşıyla ve Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle, 'düşman Anadolu'nun harimi ismetinde tamamen boğulmuştur.' Büyük milletimiz için zafer tesadüflerin eseri değil, bizzat kutlu varlığıyla özdeşleşen muhteşem ve kalıcı sonucun adıdır, şanıdır. 15 Temmuz'da, 26 Ağustos 1071'in intikamı, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruzun rövanşı, 30 Ağustos 1922 Büyük Zaferin öcü alınmak istenmişti. Dün Bizans, Haçlı, yedi düvel olarak anılan ehl-i salibin şimdiki ismi FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD olmuş, canilik yeni bedenler bulmuştur. Türk düşmanları her devirde devşirdikleri alçak tetikçileriyle üzerimize gelmişler ama devrilip yıkılmaktan da kurtulamamışlardır."

- "30 Ağustos şuuru hala diridir"

Türk milletinin, vatanının bedelini sayısız fedakarlık ve nice çileli mücadelelerle ödediğini anımsatan Bahçeli, yeri gelirse bunun tekrar yapılacağının altını çizdi.

Bahçeli, 30 Ağustos 1922 öncesi tarihe karşı bütün sorumluluğu üstüne alarak gıpta edilecek bir liderlik gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelede destan yazan kahraman şehitlere ve nesle Allah'tan rahmet dileyerek, "Ruhları şad olsun. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yıldönümünü kutluyor, aziz milletime ebedi saadet ve selamet diliyorum. Birliğimiz ve bekamız daim olsun. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler akıllı olsun, 30 Ağustos şuuru hala diridir." ifadesini kullandı.