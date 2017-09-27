Bahçeli: Barzani ve çetesine karşı 5 bin ülkücü hazır bekliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak’ta yapılan gayrimeşru referanduma sert çıktı. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Irak’ın toprak bütünlüğünün, Türkmeneli’nin tarihsel hak ve hayati çıkarlarının daha da zedelenip, zayıfladığını belirterek, şunları kaydetti:“Barzani ve çetesinin referandum kanalıyla bağımsızlık yolunda attıkları kirli ve karanlık adım felaket ve sıcak çatışma ihtimalini fazlasıyla gün yüzüne çıkarmıştır. Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül (referandumun yapıldığı tarih) öncesi gibi olamayacaktır. Tartışmalı alanlar da dahil olmak üzere, Irak topraklarının yüzde 34’ünü ambargo altına alan ve dört ayaklı Kürdistan için bahane ve basamak görülen 25 Eylül komplosu Türkiye’nin milli güvenliğine de büyük bir tehdit, hatta darbedir.”

ATEŞLE OYNUYOR

Barzani’nin ısrarla ateşle oynayarak, yanmayı göze aldığını vurgulayan MHP lideri şöyle devam etti: “Kerkük oldu bittiye getirilip, peşmergenin hakimiyetine silah zoruyla ölüm ve yıkım tehditleriyle alınmak istenmektedir. MHP Türkmenlerin yanındadır. Bu kapsamda en az 5 bin ülkücü gönüllü başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Kerkük, haydut inlerinden çıkan, terör kovuğundan fırlayan, zalim ve hain yuvalarında beslenip silahlanan insan müsveddelerine bırakılmayacaktır.”