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Bahçeli, Baykal’a geçmiş olsun dileklerini iletti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi altına alınan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ailesi ve CHP'lilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bahçeli, Deniz Baykal'ın geçirdiği rahatsızlığa ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında, şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a, ailesine ve CHP mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

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