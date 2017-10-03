Bahçeli: 'Kerkük Türkmen şehridir' diyen Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye zorlu bir dönemdedir, bunu görüyor ve biliyoruz. bugünkü sıkıntılı ortamda görevimizin farkına varamazsak önümüz karanlıktır. Bu yüzden çok çabalamalı, çok çalışmalıyız. Bahanelere sıkışıp kalmaktansa, meseleleri önce kavramalı, sonra anlamalı ve çözüm üretmeliyiz.Etrafımızdaki çember daralıyor, farkında olmalıyız. Karşımızdaki tehditleri isabetle okumalı ve zamanlama hatasına düşmemeliyiz. Gecikirsek, gelişemez, güçlenemeyiz. İmkansızlık iradesizliğin eseridir.

TBMM'YE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Ülkemizin çetin şartlarını, komşu coğrafyaların karmaşık yapısını titizlikle takip etmeliyiz. Bu süreçte TBMM'nin yapacağı çok şey vardır. Hukukun üstünlüğünden taviz düşünülmemelidir.Bu kutlu mekan ilelebet var olacaktır. Çok şükür onca saldırıya rağmen Meclis açık ve çalışır durumdadır. Meşru hükümet iş başındadır. Türkiye içine girdiği karanlık tünelden mutlaka çıkmalıdır.Türk milleti ihanet ezecek karar ve yeterliliktedir. Türk milleti birdir, beraberdir, diridir. Bilmiyorlar ki Anadolu'yu vatan yapan kahramanlar ölmedi. MHP Türk milletinin yüz akı ve Türkiye'nin potansiyel gücüdür.

TÜRKİYE ÇOK CİDDİ BİR BEKA MÜCADELESİ VERMEKTEDİR

Bugün karşısına çıkan tehlikeleri sadece günümüz şartları ile yorumlamaktan kaçmalıyız. Neyi yaşıyorsak bunun başlangıcı Anadolu'nun fethine kadar uzamaktadır. Türk milletine karşı bin yıldır sinmiş düşmanlık her fırsatta deliğinden çıkmaktadır. tükenmemiş öfkelerin, unutulmamış yenilgilerin hesabı önümüze getirilmelidir.Türkiye çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Ülkemiz çok cepheli bir bunalım kıskacındadır. Bilhassa sınırlarımızın hemen dibinde vandal bir tuzak kurulmaktadır. Irak'ın Kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Ortadoğu'nun tamamında bir komplo sahnededir. Arap baharı ile başlayan yangın kapımıza kadar gelmiştir.Etnik ve mezhep kutuplaşması etrafımızdaki kaosun fitilini tutuşturmuştur.