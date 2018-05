Bahçeli: MHP, 24 Haziran seçimleri üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır

"Kriz severi, kaos neferi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir"

"Adalet ve Kalkınma Partisi’yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır."