Bahçeli: Cumhuriyet Gazetesi'ne de buradan haber çıkar
Bahçeli MHP bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli CHP'nin şehitlikte alkol rezaletiyle ilgili, 'Şehitlikte içki içen CHP'liler vardır, Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu yerde içki içilmesi doğru değildir. Çilingir sofrası kurulmasını doğru bulmadım. Kör Niko'nun meyhanesinin nerede olduğu bilmiyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ne de buradan haber çıkar.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
* Bizden ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyeceği onlara kalmıştır
* MHP dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapacaktır
* Uyum yasaları bir an önce çıkarılmalı.
CHP'nin şehitlikte alkol rezaleti
* Şehitlikte içki içen CHP'liler vardır, Türkiye'de şehitlerimizin bulunduğu yerde içki içilmesi doğru değildir.
* Çilingir sofrası kurulmasını doğru bulmadım.
* Kör Niko'nun meyhanesinin nerede olduğu bilmiyorum, Cumhuriyet Gazetesi'ne de buradan haber çıkar.
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