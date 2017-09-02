Bahçeli: Cumhuriyet Gazetesi'ne de buradan haber çıkar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bayramlaşma töreninde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

* Bizden ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyeceği onlara kalmıştır

* MHP dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapacaktır