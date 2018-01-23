Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek Telefar'de şehit adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın, Telafer’de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini yerine getirecek.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini, MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Özalkan, şehit olursa devletin ailesine vereceği paranın, bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve buraya adının verilmesini vasiyet etmişti.