MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya mitinginde konuştu. Bahçeli, Antalya’nın heyecan denizi olup miting alanında aktığını dile getirerek, Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, müşfik ve muazzez yüzü olduğunu belirtti. Buna rağmen Antalya’nın pek çok sorunu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ama bunların hepsi aşılmalıdır ve de aşılacaktır. Güneş Antalya’dadır, kum Antalya’dadır. Deniz Antalya’nın görkemidir. Bu cennet tatil yöremiz elbette hak ettiği yer ve seviyelerin gerisindedir. Antalya uzun süredir diken üstündedir. 24 Kasım 2015’de düşürülen Rus uçağı Antalya’yı kasıp kavurmuştur. Turizm acente ve şirketleri dardadır. Turizm darboğazda, oteller sancılıdır. Sebze-meyve üreticilerimiz dertlidir. Antalya’da sıkılan bir elin, mesela Rusya’da karşılığı vardır. Antalya’da atılacak bir adımın Finlandiya’dan sesi duyulacaktır veya Antalya’dan gösterilecek yakınlığın Danimarka’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan mutlaka cevabı görülecektir. Antalya aynı zamanda kültür ve medeniyetlerin kesiştiği kavşak noktasıdır. Antalyalı kardeşlerim, Türk milletinin değerlerini temsil ederken aynı zamanda da tanıtmaktadır" diye konuştu.

"En iyi tanıtım sevgi"

Antalya’ya gelen her turistin gönüllü bir turizm elçisi olduğunun altını çizen Bahçeli, "En iyi tanıtım sevgi, yakınlık ve ilgidir. Sırf çevre ve doğa şartlarının güzelliğiyle de daha fazla yabancı ziyaretçinin gelmesi bir aşamadan sonra mümkün değildir. Hizmetlerdeki kalite düzeyi, karşılıklı münasebetlerdeki nezaket ve diyaloglardaki saygı buranın sürdürülebilir bir cazibe merkezi olmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi, insan sevildiği, bilindiği ve bildiği yeri önceliğine almaktadır. Bu bacasız sanayi olan turizmde de böyledir. Bu itibarla daha çok turistin gelmesi, daha çok döviz girişi ve ülkemizin daha çok tanıtımı anlamına gelir ki, bunların önemi de şüphesiz çok fazladır. Bu nedenle turizmin gelişmesi, daha çok iş ve aş üretmesi doğa ve tesis güzellikleri olduğu kadar, insan davranış ve yaklaşımlarıyla doğru orantılıdır" ifadelerine yer verdi.

"Antalya’nın imajına leke"

"Türkiye karşıtı çevrelerin aleyhe propagandalarını da yakinen takip ediyorum" diyen Bahçeli, "16 Nisan’dan rahatsız olan Avrupa ülkeleri Antalya’yı karalama yarışındadır. Almanya bir yandan, Hollanda diğer yandan turizme darbe vurmanın peşindedir. Türkiye’yi güvensiz bir ülke gösterme çabalarına hız verdiler. Antalya’nın imajını lekelemeye çalışıyorlar. Rezervasyon iptalleri bunun en açık ispatıdır. Çünkü Antalya’nın dostluk ve kardeşlik ikliminden ürküyorlar. Çünkü Antalyalının irade ve duruşundan çekinip korkuyorlar. Sanıyorlar ki teslim olacağız. Sanıyorlar ki milli tez ve iddialarımızdan vazgeçeceğiz. Ya da aman dileyip yalvar yakar peşlerine düşeceğiz. Gelen gelir gelmeyen kendi bilir. Fakat bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu açık ve kesindir. Ancak demokratik ve insani olmayan hiçbir muameleyi de Antalya sineye çekmez, hoş görmez, görmeyecektir. Onursuz kazanç uğruna, onurluca kayıp Türk milletinin tarihi meziyet ve tercihidir" diye konuştu.

"Sizler evet dedikçe, zalimlerin uykusu kaçıyor"

Antalya’nın kardeşliğin şehri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Burada herkese aş, iş, ekmek, huzur dolu günler vardır. Burada herkese hak ettiği, layık olduğu ilgi de vardır. Ama hiç kimse Antalyalı kardeşlerimin sabrıyla oynamamalıdır. Antalya’ya tuzak Türkiye’ye hançer sallamaktır. Antalya’nın hakkına leke sürmek, göz koymak aynısıyla ters tepecek, muhataplarını mahcup edecektir. Antalya diz çökmez, tamah etmez. El avuç açmaz, alttan almaz. Antalya Türkiye’dir, Türk milletinin kalp atışıdır. Ay yıldızlı al bayrak en iyi şekilde burada temsil edilmektedir. Türk vatanın namusuna yan bakan, Antalya’da ancak nal toplar, Antalya’nın yanına yaklaşamaz. Şimdi soruyorum, Türkiye’nin büyümesine var mısınız? Milli yeminleri tutacak mısınız? Milli ülküleri savunacak mısınız? Sizler evet dedikçe, zalimlerin uykusu kaçıyor. Sizler evet dedikçe, Türkiye düşmanlarının akılları karışıyor. Sizler evet dedikçe, Türk milletine kefen biçenlerin gözleri kararıyor. Denizde kum, düşmanda kumpas bitmez. Su uyursa da, düşman uyumaz. Ancak bunların gücü Antalya’ya yetmez, yetmeyecektir" şeklinde konuştu.

"Evet, lord planlarının kapanıdır"

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir kez daha soruyorum, 16 Nisan gelip çattığında, devlet için evet mi? Millet için evet mi?Cumhuriyet için evet mi? Türklüğün bekası için evet mi? Evet, dost kapısıdır, adam olana açılır. Evet, lord planlarının kapanıdır, alçakları boğar. Evet, dirilişimizin manevi kalkanıdır, imhamızı isteyenleri ardına bakmadan kovalar. Bu ülke için yeminimiz vardır, vazgeçilmez. Yemin dönülmemek için verilir. Yemin çiğnememek için edilir. Anlayış ve kabulümüz budur. Karakter zafiyeti taşıyanların bu işe kafası yatmaz. Yemin adalettir, milli bekadır, omurgalı duruştur. Yemin haktır, milletin haysiyetidir, Türk tarihinin sesidir."

"İblisin tuzakları genişlemektedir"

"Türkiye’ye karşı devamlı körüklenen nefret salgını tehlikeli boyuttadır" diyen Bahçeli, "Avrupa tetiktedir. ABD teyakkuzdadır. Sınırlarımızın hemen dibinde küresel ve bölgesel şiddet tehdidi artmaktadır. İblisin tuzakları genişlemektedir. Adalet dipte, ayaklar altındadır. Cellatlık meslek haline gelmiştir. Terör örgütleri efendilerini sözünü yerine getirmek amacıyla kan dökmektedir. Suriye’de çocuklar kimyasal bombalarla hayatı kaybetmektedir. ‘Kerkük’ü kendimize bağlayacağız’ diyen Barzani çetesi provokasyonunu alçakça sürdürmektedir. Herkes bilsin ki Irak Türkmenleri bir ve beraberdir. Ve de Türkiye sonuna kadar soydaşlarını yanındadır. Terör ve bölücülük devletleşemeyecek, buna izin verilmeyecektir. Sevr’de yapamadılar yine yapamayacaklar. Komplo kırılacak, failleri cezasız bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.

"İstenen idamsa idama hazırız"

Hedefte Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli şunları söyledi:

"Hedefte Türkiye vardır. Bekamız tehdit çıkmazındadır. 7 düvelin gözleri üzerimizdedir. Her yolu deniyorlar. Her vasıtayı kullanıyorlar her yolu mubah sayıyorlar. Maksat Türkiye’yi bölmek, milleti birbirine kırdırmaktır. PKK’yı bunun için destekliyorlar. YPG’nin önünü açmaları bunun içindir. FETÖ’nün arkasında durmaları boşuna değildir. 15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye’yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kastedildi. 113 bin kişi FETÖ’den alınmıştır. Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. Hakkı yenmiş çıkarsa Türk adaletinin düzeltmesi kaçınılmaz bir zarurettir ancak kim ki FETÖ’yle irtibat kurmuşsa, kimin fiyatı 1 dolar ediyorsa, kimler bylockla haberleşip Türkiye’yi katletmeye çalışmışsa yedikleri içtikleri burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Eğer istenen idamsa biz varız. 16 insan sonra ön şartsız hazırız."

"Kılıçdaroğlu’na eleştiri"

"Karar sizin elinizde CHP, HDP, YPG, DHKP-C, haçlı kafilesi kara kampanyayı çoktan başlatmışlardır" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu sabah akşam 16 Nisanı karalamakla uğraşmaktadır ama 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bahsetmemektedir. Bahsetse bile ‘kontrollü darbe’ demektedir. Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı? 15 Temmuza ‘kontrollü darbe’ demek kasten yapılmış, kontrollü bir çarpıtmadır. Benim anlamadığım bu mesajların Pensilvanya’dan CHP’ye nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal’in partisinin nasıl ikna olduğudur. Bylock mu devrededir? Özel ulaklar mı devrededir? CHP lideri ‘Elimde belge var’ diyor. O zaman elindeki belgeyi niye açıklamıyorsun? Niye milletimizle paylaşmıyorsun? Hangi fırsat ve zemini kolluyorsun? Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, temmuzdaki dehşet istila operasyonunu örtmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli haberleştiği FETÖ başaramayacaktır" dedi.

"CHP, FETÖ değirmenine su taşıyor"

Bahçeli, "FETÖ’nün kurduğu fan kulübüne CHP’nin dahim olması zillettir. Kılıçdaroğlu FETÖ’nün değirmenine su taşıyor. FETÖ sanki CHP’ye virüs bulaştırmış, iradesine kelepçe vurmuştur. Çan çan ötenlerin, FETÖ’nün yanında hizalanmış ağız ağza konuşanların FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir. Varsın CHP, eli kanlı aydınlıkçılar FETÖ’yle bir olsun. CHP, HDP, PKK yan yana dursun. Bize Türk milletinin sevdası yetecektir. Hareti Mevlana diyor ki kiminle gezdiğinize, arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür. CHP çöplüğe gittiğinin farkında değil. Evetçileri denize dökeceklermiş. Şu hazımsızlığa, düşmanca bakışa dikkat eder misiniz. CHP ve hayırsız koronun ne dediğinin millet nezdinde bir anlamı yoktur. Her vatandaşın görüş ve anlayışına saygılıyız ama gelin bekamıza sahip çıkalım" ifadelerini kaydetti.