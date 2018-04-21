Bahçeli seçim stratejisini açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önşartsız yanında duracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve il başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması. İkincisi, cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir." ifadelerini kullandı.

"STRATEJİMİZ 2 ESASA DAYANIYOR"

MHP lider Bahçeli, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz.