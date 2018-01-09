Bahçeli'nin '2019' desteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli duruş sergiledi

"Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım"

"Bu seçimler arefesinde özellikle Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım" diyen Erdoğan, "Ve bu yerli, milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, bizi ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü, bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, devam deceğiz. Birileri diyor ki ‘acaba şu ne der, bu ne der’? Kusura bakmasınlar, şu ne der bu ne der değil. Biz, ne deriz. Bizler Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz, uyum yasaları vesairesini, onların çalışmasını da yapar geleceğe beraber yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Ben Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği, şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçimlerinin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mağfirlerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır, sizlerden 2018 yılını çok iyi değerlendirmenizi bekliyorum" açıklamasında bulundu.